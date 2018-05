Borgmester Benedikte Kiær(K). Foto: Allan Nørregaard

Ønsker opgør med parallelsamfund - ikke en ny ghetto

Debat Helsingør - 18. maj 2018 kl. 13:44 Af Benedikte Kiær, borgmester(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Frederiksborg Amts Avis begik fredag en artikel med en totalt misvisende overskrift om, at jeg som borgmester kæmper for at få en ghetto i Helsingør. Selvfølgelig ønsker jeg ikke en ghetto i Helsingør Kommune - tværtimod! - jeg ønsker mig af med den ghetto, vi med meget stor sandsynlighed har i forvejen i Nøjsomhed! Med det mener jeg, at vi skal have løst de problemer, der er - og til det arbejde har vi bl.a. brug for de værktøjer, der ligger i regeringens nye ghettoplan. Jeg ønsker altså kort og godt samme muligheder for at tage fat og få løst problemerne i en mulig ghetto, som man har andre steder i Danmark.

Problemet er imidlertid, at man på regeringens nye ghettoliste har samlet meget forskellige områder - Nøjsomhed, Vapnagaard, Borupågaard og Lerbakken - under én hat, Helsingør Syd. Det betyder på én gang, at områderne GENNEMSNITLIGT er for velfungerende til officielt at være ghetto, men også at alle i samme omgang stemples som "udsatte boligområder". Vi får dermed ikke mulighed for - med ny lovgivning og ekstra ressourcer i baghånden - at arbejde aktivt og målrettet med hårdt ramte Nøjsomhed. Og samtidig bliver vi ifølge regeringens udspil tvunget til fx i velfungerende Borupgaard, at sprogscreene samtlige 0. klasser, fragte børnene i bus til fjernere liggende daginstitutioner osv osv. Totalt meningsløst for langt de fleste beboere. Og et enormt ressourcetræk hos kommune.

Det er på ingen måder acceptabelt. Derfor ønsker jeg, at Byrådet arbejder for at få omdefineret Helsingør Syd, så vi ikke længere skal tale om det som et stort boligområde. Vi skal have mulighed for at lade de velfungerende boligområder være i fred og gøre præcis, som de plejer. Vi skal i stedet bruge ressourcerne, der hvor der er behov for det. Os der bor i Helsingør Kommune ved udmærket godt, at Nøjsomhed, Vapnagaard, Borupågaard og Lerbakken ikke er det samme. At de er adskilt af den stærkt trafikerede Kongevej, veje, grønne områder og ikke mindst at beboersammensætningen er vidt forskellig. Det er vi nu i gang med at forklare det ansvarlige ministerium, så vi kan få skilt tingene ad og komme i gang med det vigtigste: Nemlig et helt nødvendigt opgør med det parallelsamfund, der efterhånden tegner sig i Nøjsomhed. Det kan man vist ikke kalde at "ønske sig en ghetto".

