Nyt stadion for de mange

Endelig vil jeg fremhæve, at et flertal i byrådet hele vejen igennem også har været meget optaget af mulighed for at få samlet flere sportsgrene i et nyt sportscentrum og at tilbyde foreningerne mere moderne rammer. Vi har grebet muligheden for at få nye faciliteter, der kan bruges af langt flere idrætsudøvere end blot førstehold i fodbold. Det vil sige, at vi går fra et stadion for de meget få til et stadion for de mange i alle aldersgrupper. Det sidste er vel i virkeligheden et af de vigtigste argumenter, og i hvert fald en af hovedårsagerne til, at jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan slå dørene op til Helsingørs nye stadion om godt et års tid.