Skibstrup Affaldscenter. Foto: Allan Nørregaard

Nye affaldsregulativer er godt - dog to torne i buketten

Debat Helsingør - 14. december 2017 kl. 13:38 Af Jannik Augsburg, SF Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune er på vej til at få nye regulativer for Husholdningsaffald og Erhvervsaffald. Det er rigtig godt. Vores affald er en del af fremtidens ressourcer. Så rigtig godt. Begge regulativer har været i offentlig høring her i efteråret. Ligesom Agenda 21 og andre, benyttede SF Helsingør anledningen til at afgive høringssvar. Fra administrationens side (Center for By og Land) gav alle høringssvar ikke anledning til ændringer i indholdet i de 2 forslag til nye affaldsregulativer. Det er jo et valg. Regulativet for Erhvervsaffald blev besluttet på Byrådets møde den 27/11-2017. Beslutningsprocessen for regulativet for Husholdningsaffald er stillet i bero. Man afventer "analysen på storskrald". Så det kan nås endnu, det som SF Helsingør især ser som 2 store konkrete ankepunkter i forslaget til det kommende nye regulativ for Husholdningsaffald.

For det første: Fremover skal alle husholdninger dele deres affald op i følgende fraktioner: Madaffald/restaffald, plast, metal, papir og pap. Til gengæld skal husholdninger ikke frasortere fraktionen "tekstiler" som for eksempel tøj, det slidte sengetøj, gardiner, de gamle og ganske forvaskede håndklæder. Det er ganske uforståeligt, at der ikke fremover også skal frasorteres tekstiler. Måske det skyldes, at man ikke vil konkurrere med eller trække forretningsgrundlaget væk fra de mange genbrugsforretninger, der sælger brugt tøj. Tøj som rigtig mange mennesker er rigtig gode til ganske frivilligt at aflevere til genbrugsbutikkerne samt til organisationer som for eksempel Røde Kors. Det skal naturligvis fortsætte. Tilbage bliver til gengæld alt "det andet" af både uld, bomuld, kunststof og blandingsprodukter (det gamle og udslidte sengetøj, håndklæder, forvaskede kortærmede trøjer, trøjer, undertøj, hullede sokker, soveposer, gamle tæpper med mere). Teknologien er i dag kommet så langt, at vi kan genbruge næste alle former for tekstiler. Så hvis vi ikke afleverer til en genbrugsbutik, så bør det være et krav at også tekstil sorteres fra og afleveres til genbrug. Det skal ikke bare kommes i "restaffald" eller i "småt brandbart".

For det andet: I forslaget til nyt regulativ for Husholdningsaffald, er der lagt op til, at det er den enkelte husholdning (grundejer), der har ansvaret for, at affaldsbeholderne, der er af plastik, er rene nok. Man må selv vaske dem, når der er behov herfor, men man kan også købe sig til, at det sker. For SF Helsingør ligger problemet i reglen om, at man kan vælge selv at vaske en beholder. For det beskidte vaskevand skal bagefter hældes i en spildevandskloak. Det vil for de alle aller fleste formentlig betyde, at man skal bære det beskidte vaskevand i spande ind i sit hus og for eksempel hælde det i toilettet. Hvor mange vil gøre det? Medmindre man lige kan finde og løfte et kloakdæksel. Hvor mange kan gøre det? Så står man for eksempel ude ved fortovet og vasker sin beskidte affaldsbeholder, må man ikke blot hælde det beskidte vaskevand i vejkloakken. De fleste vil som sagt skulle ind og hælde det i toilettet. Det vil vist ikke ske ret ofte, er vores påstand. Fra den kommunale administrationens side er det forventningen, at "behovet for vask af beholdere vil være minimalt". Også den beholder man bruger til madaffald. Fordi man i administrationen tror på effekten af, at al madaffald "skal emballeres i solide poser, for at forebygge lugtgener eller uhygiejniske forhold". Det må man håbe på bliver efterlevet. Men vi er jo alle blot mennesker. Kan vi spare penge ved ikke at tilkøbe en vaskeordning, mon så ikke mange vil vælge den løsning?

Samlet set håber SF Helsingør på, at Byrådet vil indse det fornuftige i, at der må fortages ændringer i regulativet for Husholdningsaffald, så der fremover både skal sorteres i fraktionen "tekstil" og at renholdning af beholderne ikke bliver et ansvar for den enkelte grundejer, men lagt ind som en lille stigning på det fremtidige affaldsgebyr, alene fordi man må forudse, at meget beskidt spilde vand ikke vil ende i spildevandskloaksystemet, men i vejrkloakken (regnvandssystemet, regnvandskloak), såfremt det er husholdningerne/grundejerne, der skal (kan) stå for vasken af affaldsbeholderne.