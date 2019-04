Græsningsaftalen i Vestkilen i Helsingør er til glæde for borgerne og naturen. Foto: Presse

Ny græsningsaftale til glæde og naturen og borgerne

Debat Helsingør - 12. april 2019 kl. 15:55 Af Christian Holm Donatzky, udvalgsformand for By-, Plan-, og Miljøudvalget(R) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: Ligesom de tre debattører Max Tranebæk, Grethe Kirkeby og Peter Kirkeby glædes jeg også over Vestkilen som et naturområde i Helsingør. Derfor stemte jeg sammen med et flertal i By-, Plan- og Miljøudvalget for den nye græsningsaftale, hvor vi kan få endnu mere smukkere og mere righoldig natur.

Vestkilen er et fredet naturområde. Det vil sige, at fredningsnævnet bestemmer, hvordan naturen i området skal udvikle sig. Området har i mange år - før fredningen i 2012 - været bortforpagtet som landbrugsareal. Fredningen betyder, at kommunen nu er forpligtet til at forbedre levevilkårene for Vestkilens naturlige plante- og dyreliv.

Derudover er Vestkilen også udpeget som et Natura 2000-område - dvs. et unikt naturområde, der er underlagt en række EU-regler. Formålet er at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne og truede.

Vestkilen er altså et sted med en del restriktioner, der skal være til glæde og gavn for naturen men jo også for borgerne, der kan nyde en mere mangfoldig natur i fremtiden.

Derfor kan Helsingør Kommune ikke mere tilbyde en forpagtningsaftale som tidligere. Det slider ganske enkelt for hårdt på naturen og de mange græssende køer giver ikke plads til nye plantearter og dyreliv.

En græsningsaftale til gengæld - som den vi arbejder med nu - giver mulighed for, at der stadig kan gå dyr på marken, blot ikke så mange som tidligere. På den måde bliver der græs nok til køerne, men der vil stadig være blomster og urter tilbage, som sommerfugle, bier og andre insekter kan leve af.

De tre debattører er også i deres debatindlæg bekymrede for, om den nye dyreholder er lokal. Jeg kan berolige med, at udvalget netop fik skrevet ind i udbudsmaterialet, at det skulle være et kriterium, at dyreholderen var lokal. Derudover var der en lang række andre kriterier i udbuddet. Alle har haft mulighed for at byde på området. Helsingør Kommune har derefter valgt den dyreholder, der bedst opfylder kriterierne.

Et andet vigtig kriterie i græsningsaftalen er, at alle kommunen borgere skal have glæde at Vestkilen. Derfor skal dyreholderen have erfaring med naturformidling og f.eks. lave markvandringer og andre initiativer, hvor borgerne kan komme med ind på marken.

Så der er ingen grund til bekymring for Vestkilens fremtid. Med den nye græsningsaftale tilgodeser vi både biodiversiteten med nye blomster, planter til glæde for sommerfuglene og andre insekter, der skal leve side om side med de græssende køer, mens borgerne kan få et indblik og glæde sig over den dejlige og mangfoldige natur i Vestkilen