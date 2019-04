Er aftalen om Vestkilen en uklædelig politisk rævekage ?

Send til din ven. X Artiklen: Ny græsningsaftale for Vestkilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny græsningsaftale for Vestkilen

Debat Helsingør - 15. april 2019 kl. 12:48 Af Max Tranebæk, Helsingør, Grethe Kirkeby, Helsingør og Peter Kirkeby, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er med tilfredshed, at vi oplever formanden for By, Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky, tager vores bekymring alvorlig og giver sig tid til at besvare vores udtrykte bekymring omkring beslutningsprocessen vedr. den ny Græsningsaftale til Vestkilen.

Læs også: Ny græsningsaftale til glæde og naturen og borgerne

Vi bliver dog stadigt mere bekymret over Donatzkys besvarelse, som i første omgang må betegnes som den specielle kommunikationsdisciplin, den velkendte tomgangssnak, som kun politikere mestre - uden reelt at forklare udvalgets bevæggrund og beslutningsgrundlag.

Donatzky erkender desuden, at han sammen med et flertal af udvalget, stemte for at der skal en ny forpagter på Vestkilen - med andre ord -at Lars Wichmand var fravalgt før valget af en ny forpagter. Dette er dog ærlig snak!

Ingen kan være uenig i, at græsningen af Vestkilen skal være af en sådan karakter, at der bliver de bedste betingelser for biodiversiteten, for insekterne, sommerfuglene, fugle og i den sidste ende dyrene - ingen kan vare uenig i dette!

Det er en betingelse, skriver formanden, er at kommunens borgere skal have glæde af Vestkilen - også her er vi enige, men det er også derfor vi reagerer!

Men Donatzky fremkommer nu i sit læserbrev med et helt nyt kriterie, et kriterie som IKKE fremgår af udbudsmaterialet og som derfor rejser tvivl om hvorvidt udvalgets beslutning er reelt og lovmæssigt korrekt- et kriterie som formanden nu anvender til at forsvarer udvalgets beslutning med:

"Dyreholderen skal have erfaring med naturformidling og f.eks. lave markvandringer og andre initiativer, hvor borgerne kan komme med ind på marken".

Dette kriterie fremgår IKKE af Udvalgets "Udkast til Græsningsaftale" - hvilket fremgår af Helsingør Kommunes hjemmeside.

Dette nye - ekstraordinære kriterie, fører tanken hen imod en indrømmelse om myndighedsmisbrug?

Kan man nu med rette påstå, at Lars Wichmands - eller de øvriges ansøgninger - har været vurderet ligeværdigt? - ud fra ens kriterier? - og i rette sammenhæng?

Der bør nu være en politiker, med retfærdighedssans og ordentlighed, der kræver eller i det mindste anmoder om, at ansøgningen gøres om, og at alle ansøgere på ny, kan ansøge om græsningsaftalen ud fra fælles og ens kriterier.

Alt andet vil være en uklædelig politisk rævekage.

relaterede artikler

Helsingørs sidste bynære landmand 07. april 2019 kl. 15:18