Ny boligpolitik i Helsingør ?

Her troede vi, at formålet med Helsingør kommunes boligpolitik var at udvikle kommunen. Den manglende bopælspligt vil højst sandsynligt presse købsprisen op, og gøre boligerne til en slags sommerhuse for bedre stillede borgere, og vil vel ikke få flere børnefamilier til at flytte til kommunen Det er vel ikke i overensstemmelse med ønsket om at udvikle kommunen til et attraktivt sted for børnefamilier at flytte til?