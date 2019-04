Nedlæggelse af Helsingør Sports Union

Men set ud fra mit synspunkt er det meget begrænset hvad HSU har bedrevet de sidste 4 år. Opgaven med at sikre indflydelse burde være en hjertesag for HSU's nuværende ledelse, så i stedet for at anbefale at unionen nedlægges, burde unionens nuværende ledelse gå forrest for at finde nye kræfter som kan gå forrest i bestræbelserne på at få genskabt et stærkt og velfungerende HSU til gavn og glæde for idrætsforeningerne i Helsingør kommune.