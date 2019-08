Når man skyder gråspurve med kanoner

Debat

Mange undrer sig over, hvad der sker omkring Nøjsomheden. Bebyggelsen er kommet på regeringens ghetto liste, fordi der er over 1000 beboere. Der er således 90 beboere for meget. Der er ikke nogen særlig grund til at tallet lige præcis er 1000. Det kunne såmænd også have været 900 eller 1200. Det er indlysende tåbeligt at sætte antallet af beboere ind som en faktor, der har indflydelse på, hvilke problemer, der skal løses. Det løser ingen problemer at flytte et lille antal beboere fra Nøjsomheden. Der kan jo også være bebyggelser med for eksempel 800 beboere, hvor problemerne er meget større.