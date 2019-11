Jens Kirkegaard Foto: Andreas Norrie

Mennesker er ikke en dusinvare

Debat Helsingør - 27. november 2019 kl. 11:29 Af Jens Kirkegaard, medlem af Seniorrådet i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kan frivillighedsbegrebet og pårørendestøtte udvikles i et kommunalt administrations system? Hvor spareøvelserne står i kø i stedet for nytænkning?

Hvorfor deltager 30 organisationer i et fælles politisk oplæg om hjælp til pårørende, med en offentlig henvendelse til Kommunalbestyrelserne og Christiansborg, under parolen:

Hvorledes forbedres og sikres vilkårene for pårørende. Er det fordi de traditionelle politiske systemer er sandet til? Har opgivet at skabe nye politiske billeder på en trængt kommunal sektor?

Jeg tror ikke, at samfundet har brug for at ide-politikken overlades til interesseorganisationerne, der jo alle lever af offentlige tilskud? Hvad ligger der bag henvendelsen, om en ny støtte organisation til at styre de frivillige? Som vil koste kassen at realisere.

Er det "Mantraet": om længst muligt i eget hjem, og hurtigt ud af hospitalerne, der har afdækket mange nye svagheder i de fleste kommunale servicesystemer, som nu får organisationerne til at reagerer? såvel for sikring af de enkelte plejeberettigede, som for støtte til de pårørende.

I dag er resultatet heraf, at mennesker der tidligere ville have fået professionel pleje og omsorg, nu administrativt gennem forsimplede kvalitetsstandarter, i de enkelte byråd, af sparehensyn overlades til egen eller pårørendes indsats.

Hvilket lokalpolitisk er en uacceptabel udvikling for mange vælgere, som må formodes, at reagerer ved næste valg, fordi - pleje og omsorg i dag er blevet en "lokalpolitisk agenda" der berører mange mennesker.

Nye kommunale analyser viser, at hver fjerde pårørende til kronisk syge lider en fysisk overlast, med øget sygefravær på arbejdsmarkedet. Og heraf en øget risiko for ensomhed, og vanskelighed, med helt normale aktiviteter sammen med andre mennesker.

Hvorfor en mangelfuld sikring af pårørende set i et dette nationale perspektiv, både er utiltalende og dumt, når de kommunale administrationerne, ønsker at presser de pårørende urimeligt, som led i lokale spareøvelser.

Når administrationerne forventer, at pårørende stiller sig til rådighed, er det nok nu tidspunktet: Hvor den offentlige menig må træde i karakter, og forlange af de kommunale politiske udvalg, at der samtidig bliver tale om reel borgerindragelse i hele plejesektoren,

Hvor det i ældre segmentet ser ud til, at de mange spareøvelser har fjernet patienten fra et menneskeligt centrum, til fordel for en administrativ "regelhverdag" hvor de enkeltes egne ønsker reduceres til de flugter med systemets eget behov.

Hvorfor ønsker om en øget kvalitetsstøtte til de pårørende bliver relevant. Således, at de kan vedligeholde en naturlig tilknytning til eget arbejdsliv og familien i øvrigt. Men dette kræver primært en ny åbenhed og et lokalpolitisk mod, for at sikre de pårørendes ret overfor de administrative kommunale plejesystemer!

Politisk må vi aldrig glemme, at intet menneske er en dusinvare, at vi alle, pårørende, som patienter, har drømme og forskellige ønsker om hvad der er et godt ældreliv. Så øget politisk åbenhed, og lyt til de folkelige protester, der bliver alt mere tydelig. Så kan det være vi får ny energi i ældreomsorgen og plejen også i Helsingør Kommune