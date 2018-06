Tager borgmesteren overhovedet nationalparken alvorligt, spørger læseren. Foto: Hans Jørgen Johansen

Må man udstykke og bygge i en Nationalpark ?

Debat Helsingør - 01. juni 2018 kl. 14:56 Af Svend Algren, Nordre Strandvej Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingørs borgmester deltog sammen med Dronningen og flere andre borgmestre i den storslåede åbning af den meget omtalte Nationalpark 'Kongernes Nordsjælland'

Såvidt man kan se på de udgivne kort omfatter Nationalparken såvel Sommariva arealet som det nuværende stadionområde. Med Byrådets seneste tillægsbevilling er vejen banet for det ny stadion på Gl. Hellebækvej og dermed frigøres et utroligt værdifuldt, grønt og bynært friareal ved Nordre Strandvej.

Helsingør by vokser og hvis man tænker lidt langsigtet er der ingen tvivl om at centralt beliggende grønne friarealer vil blive mere og mere værdifulde for byen. Men det er Byrådets hensigt at sælge dette areal til boligbyggeri for at lukke det hul i kommunekassen, som de 81 mill. kr. til det ny stadion medfører.

Det er en meget kortsigtet og uigennemtænkt beslutning og det må da ryste nogle af de byrådsmedlemmer, som skal forklare deres vælgere, at de dels har støttet et vildt overdimensioneret stadionanlæg og samtidig vil plastre et værdifuldt rekreativt grønt areal til med private boliger.

De har åbenbart ikke fantasi til at forestille sig al den uorganiserede og spontane aktivitet, der vil kunne udnytte de gamle velanlagte banearealer. Det ny stadion er jo kun til de klubstyrede, organiserede sportsudøvere og ikke engang anvendeligt for dem alle - det tåler kunstgræsset ikke. Alle andre som vil spille lidt fodbold, rugby, amerikansk fodbold, baseball, rundbold eller andet, får ikke noget sted at udfolde sig, selv om der her virkelig ville være muligheder.

Og herudover er der alle de behov som vi endnu ikke kender, men som en voksende by uvægerligt vil møde i fremtiden.

Vi skal ikke sælge alt sølvtøjet nu! Vi skal også efterlade nogle muligheder til de kommende generationer.

Disse grønne områder blev i sin tid friholdt, netop ud fra den tankegang - men nu trues de af kortsigtede 'kræmmer'beslutninger.

Dertil kommer det ulideligt hykleriske i på den ene side tale om grøn profil, Nationalpark og dit og dat

- og så i den konkrete politik handle totalt modsat!