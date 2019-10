Må jeg være fri

Som ganske almindelig Helsingørborger, der er interesseret i lokalpolitik og i Helsingør som by, vil jeg have lov til at udtrykke mine meninger, alene som her - eller sammen med meningsfæller, - UDEN at den konservative partiformand skal beskylde mig for at være medlem af en "ældre mafia" eller at være "let forførbar vred borger".