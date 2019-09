Nordre Mole. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Lovløshed eller nye p-muligheder på Nordre Mole ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lovløshed eller nye p-muligheder på Nordre Mole ?

Debat Helsingør - 10. september 2019 kl. 12:45 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, suppleant til Folketinget i Nordsjælland, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

For et år siden diskuterede Helsingør lovløshed og utryghed på Nordre Mole, fordi der trods indkørsels- og parkeringsforbud, var problemer med omfattende og daglig parkering på arealet samt personer med bandetilknytning der gjorde, at p-vagterne ikke vovede at udføre deres arbejde.

Hvad så nu?

Jeg har lige været på Nordre Mole et par aftener, og der var i alle tilfælde en del mænd med anden etnisk baggrund, der var kørt i bil ud på molen for at fiske, og som havde parkeret deres biler ved Tegners statue af Herakles og Hydraen.

Inde på pladsen ved Kulturværftet mødte jeg den første aften byens politibil på min vej tilbage. Den kørte ud i nærheden af havnekanten og træbroen mod molen, vendte om og kørte væk igen, selvom det derfra var tydeligt, at der var en del biler derude.

Jeg kan ikke tolke min oplevelse anderledes, end at løsningen på sidste års ballade og diskussioner om ulovlig indkørsel og parkering på Nordre Mole blev løst på den måde, at det nu er tilladt at køre derud i bil og endda parkere.

Hvis det virkelig forholder sig sådan, synes jeg det er på tide at få fjernet alle de overflødige skilte med "Kun adgang for køretøjer med gyldigt ærinde", »Kørsel kun med særlig tilladelse« og »Parkering forbudt for uvedkomne på slotsområdet« ved indkørslen til området fra Kronborg-parkeringen og ude på selve molen. De pynter jo ikke ligefrem. Ligesom jeg synes, at man skal sørge for at få udbredt budskabet om de nye indkørsels- og parkeringsmuligheder på Nordre Mole til resten af Helsingørs borgere.

Hvis det derimod forholder sig sådan, at der rent faktisk fortsat er indkørsels- og parkeringsforbud på molen, vil jeg foreslå at dette håndhæves lige for alle. Personligt er jeg tilhænger af sidstnævnte.