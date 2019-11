Foto: Andreas Norrie

Lokalbanen - det skriger til himlen

Debat Helsingør - 27. november 2019 kl. 14:11 Af Finn E. Christensen, Nordlysvænget, Helsingør

Debat

Politikerne i Region Hovedstaden holder fast i, at der skal investeres mange hundrede millioner kroner i renovering af skinner og signalanlæg på Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen. Projektet er delvis påbegyndt med lukning af banen mellem Dronningemølle og Helsingør i 4 uger.

Dette forhold skriger til himlen, ligesom det er dybt uansvarligt økonomisk, men også dybt uansvarligt i forhold til miljø, støj og trafikproblemer ved de 23 vejoverkørsler på den korte strækning i det følsomme naturområde, idet banen benyttes af meget få borgere, med en maksimal gennemsnitlig belægningsprocent på 4-5 procent. Tit og ofte ser man, når toget kører - også i myldretiden, at det har en til tre passagerer med, ligesom man også kan se, at der kører tog uden passagerer. Derfor er det er ganske enkelt en tragedie og misbrug af borgenes penge, at regionspolitikerne har godkendt denne investering.

Det er klart, at de få passagerer, der benytter banen, ikke skal være uden en offentlig transportmulighed mellem Helsingør og Gilleleje. De skal tilbydes fleksible El- busser med plads til cykler, barnevogne og rollatorer, ligesom busserne skal være handicapvenlige med en let af- og påstigning. Disse El- busser skal supplere de eksisterende busser, der i forvejen betjener en stor del af strækningen. Denne om-lægning vil være væsentlig mere fleksibel i forhold til toget og kan gøres for promiller af den investering, man nu går i gang med, ligesom den løbende drift vil være minimal i forhold til at drive toget med de mange bomme og signalanlæg,

Jeg har forsøgt at få retvisende passagertal fra Region Hovedstaden, men det lader sig ikke praktisere, da de passagertal, der fremsendes, er blandet sammen med passagerer fra strækningerne mellem Helsingør-Hillerød og Gilleleje-Hillerød, da disse strækninger har en markant højere belægningsprocent. Om det er bevidst eller ubevidst, at man gør det, vides ikke.

Foranlediget af dette forhold har jeg bedt Region Hovedstaden om at få rå data for påstigninger og afstigninger fra samtlige stationer/trinbrædder på strækningen, som er i alt 18, med samlet 63 elektroniske paneler, hvor passagerne registreres via deres rejsekort, med det formål at få underbygget og kvalitetssikret de fremsendte passagertal for perioden 01. januar 2019 til og med 31. september 2019.

Med disse data kan der præcis skabes et billede af antal passagerer imellem stationerne, og derefter beregnes en præcis gennemsnitlig belægningsprocent på hele strækningen, med det formål at få gennemsigtighed for at træffe en fornuftig beslutning, holdt op imod økonomien og de store gener tog-driften på strækningen foranlediger.

Region Hovedstaden har i den anledning meddelt, at det ikke kan lade sig praktisere. Det er en tilbagemelding, der er urimelig og usand, for naturligvis kan de data fremskaffes. Det er ligeså utroværdigt som når formanden fra Region Hovedstaden skriver, at passagertallet på strækningen på hverdage pr. år ligger på ca. 1.235.000 passagerer, og der i myldretiden må køres med dobbelt togsæt.

For ca. 10-15 år siden var der retvisende passagertal for strækningen, og allerede på det tidspunkt var det på tale at nedlægge strækningen. Efterfølgende har passagertallet været stærkt faldende efter flere og flere har fået bil, ligesom mange arbejdspladser i området er forsvundet.

Region Hovedstaden lukkede for en del år siden Helsingør Sygehus, til meget stor gene for rigtig mange borgere i hele Nordsjælland, og nu vil man renovere en bane for mange hundrede millioner, som stort set ingen benytter. Det skriger til himlen, og det er uansvarligt.