Lad restauratørerne betale musikken til havnefesten

Af Rolf Vallebo Thorngaard, L.I Brandes Alle, Frederiksberg

Debat: Kære hr. Peter Poulsen (Formand, Hornbæk Havnefest)

De slipper ikke for mine kommentarer til Hornbæk Havnefest 2018. Jeg har læst og hørt hornbækkernes utilfredshed omkring billetpriserne, til årets største begivenhed på Hornbæk Havn. Det primære ser ud til at blive de musikalske oplevelser på Den Store Scene - det er i hvert fald det indtryk jeg har fået, og som I mener, skal retfærdiggøre den lidt pebrede billetpris for voksne og børn. I Tivoli, er der om sommeren Fredags-Rock med store kunstnere fra ind- og udland, men er prisen for at se dette, ikke lidt mere human, end de "rustne" kunstnere, I kan tilbyde på Store Scene?

Bevares, der er forskel på Tivoli og Hornbæk Havnefest, men der bør ikke være en prisforskel på 100% i billetprisen, for at se en kunstner, der havde enkelte periferiske hits igennem 80'erne, og som mennesker født i slutningen af 80'erne og frem, på ikke kender meget til.

Skal det være en 80´er fest, som på mange måder vil tiltrække 60´er årgangen, eller hyr? For en del år siden sadlede I om, i bestyrelsen for Hornbæk Havnefest, fordi det simpelthen var blevet alt for vildt. Slåskampe, drukparty, vold, hærværk, knivstikkeri osv., gjorde det umuligt, at fortsætte den akkumulerede festivitas.

Hos jer, ønskede man en havnefest i "folke- og børnehøjde" - det lykkedes også i mange år, med mange tiltag for hele familien, og vel sagtens også, til humane priser. Desværre er fortidens tendens med ovenstående negativitet ved at blive fast inventar, når kloge og tossede mødes til Hornbæk Havnefest. De nævner manglende opbakning fra sponsorer, og refererer til Gilleleje Havnefest, som har store sponsorer tilknyttet. Har De overvejet, om sponsorerne i Gilleleje får mere value-for-money, end det som Hornbæk Havnefest kan tilbyde? Hornbæk Havnefest trækker mange mennesker til byen, men er det ikke kun restaurationsbranchen, som i timerne før, under og efter havnefesten, tjener en klækkelig sum, ved at levere fortæring, sprut osv. til gæsterne?

Vend skråen i munden, hr. Peter Poulsen. Hvem burde finansiere musikken på Den Store Scene? Svaret er: Restauratørerne i Hornbæk! Naturligvis.

Fremgangsmåden er, at de restauratører i Hornbæk Centrum, som holder åbent under havnefesten, deles om regningen til musikken - hvorfor? - Fordi de har en guldrandet forretning. Den høje billetpris, som der pt. er til havnefesten, kan altså reduceres til et minimum, hvis og såfremt, dem der skummer fløden i det lokale restaurationsbillede, betaler for, at der kommer "rustne" 80´er stjerner til Hornbæk.

Hvis ikke restaurationsbranchen, vil deles om omkostningerne til musik på Den Store Scene, så bliver havnefesten udelukkende en fest til hele familien. Det var vel egentlig også meningen? Jeg mener det vigtige for Hornbæk Havnefest skal være, at det er en familiefest for far, mor og børn, samt en lav billetpris uden gebyrer osv., så en eftermiddag på festpladsen, kan gøres for et overskueligt beløb.