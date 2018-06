Lad os protestere

Debat:

Efter at have læst Rolf Vallebo Thorngårds og Svend Algrens læserbreve i Frederiksborg Amts Avis fredag d. 1. juni ang. nyt fodboldstadion og salg af det gamle stadion på Strandvejen, undrer det mig , at ingen tager initaiiv til at lave en protestliste hvor de borgere, der er utilfredse med kommunens håndtering af borgernes penge kan skrive under og dermed demonstrere, at vi er mange der ikke er interesseret i fodbold og derfor synes at 81 millioner er rigelig mange penge at bruge på et nyt stadion, når vi har det gamle ved Strandvejen, som jo trods alt er godt nok til Landsholdet at træne på.