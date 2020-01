Lad os indføre træffetid i udvalgene

Mit forslag handler om at give borgerne mulighed for at møde politikerne i øjenhøjde i de politiske fagudvalg. Det er i fagudvalgene at det politiske arbejde foregår og ikke i byrådssalen. Jeg foreslår at der i en forsøgsperiode på et år, indføres træffetid til et formøde, som afholdes før den ordinære dagsorden behandles i udvalget. Her kan borgerne bestille tid til, at træffe udvalget og komme med input til sagerne og de kan fremlægge deres egen sag til politikerne. Nogle vil mene, at det bliver for tidskrævende for politikerne og administrationen, og i den sammenhæng vil jeg blot påpege, at den endelige model for træffetid, kan udformes på flere måder. Fx kan man indføre det månedsvis, hver anden måned eller måske kvartalsvis. Man kan begrænse tiden til at være en time, hvor hver ansøger om træffetid får tildelt 15 minutter - og det bliver så til 4 forskellige borgere/interessegrupper, som får træffetid pr. gang til hvert udvalg. At man får mulighed for træffetid betyder ikke, at man som borger kan være sikker på at få sin sag igennem. Det er stadigvæk politikerne som træffer beslutningerne.