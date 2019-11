Det er en af de få tegninger, som offentligheden har fået mulighed for at se i forbindelse med projektet om en krydstogtkaj. Havnechefen afviste først at give Frederiksborg Amts Avis indsigt i tegningen. Foto: Illustration: COWI

Lad os få kortene på bordet

Debat Helsingør - 12. november 2019 kl. 15:13 Af Svend Algren, Nordre Strandvej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Diskussionen raser om krydstogtskajen/industrihavnen og det er jo udmærket, men desværre mærker man - som i sagen om det ny stadion - at der samtidig med den tilsyneladende åbne diskussion , med mulighed for indflydelse fra byens borgere, parallelt kører et allerede besluttet projekt, denne gang udsprunget af havnebestyrelsen og støttet i byrådet. Det er igen en manipulation med borgerne og med indsigelserne og det er dybt beklageligt at vores kommunalpolitikere driver planlægningen på denne 'forudbestemte' måde og dermed gør borgerinddragelsen til en narresut.

Der kan ikke være tvivl om at der allerede er ganske konkrete planer, forudsætninger og funktionskrav, der har måttet defineres, for at COWI har kunnet arbejde med deres undersøgelser.

Men dette holdes skjult for offentligheden og man giver det indtryk af, at intet er besluttet endnu.

For at leve op til denne påstand, vil jeg opfordre Byrådet til at lade udføre en træmodel af det tænkte anlæg og dets indpasning i den eksisterende kyststrækning i stor skala.

En model er noget alle mennesker kan forstå og tage stilling til og det er således en virkelig god måde at opfylde planlovens bestemmelse om borger indflydelse.

Det siger sig selv at ingen forventer at denne model skal vise detailler, eller være 'naturalistisk,' men den kan vise den fysiske udstrækning, hvor langt man kommer til at gå ud i Øresund, hvor meget areal der vil være nødvendigt for at afvikle den trafikmængde som anløb af et krydstogtskib vil skabes, varetransporter, busser, taxier personbiler etc. Hvor mange servicebygninger, container depoter o.s.v. der skal etableres på kajarealet og så videre. Det handler ikke om klodsernes form, men om deres størrelse og antal, så det er ikke nødvendigt at have et egentligt projekt for at lave en model, der kan anskueliggøre det samlede anlægs omfang. Modellen bør også vise størrelsen på et 'gennemsnits' krydstogtskib, samt de nærmest liggende, eksisterende bygninger på land, så man kan se størrelsesforholdene.

Modellen kunne laves i målestoksforholdet 1:500 eller 1:1000.

Dette vil være mindst ligeså relevant en investering, som de igangsatte Cowi rapporter og nok billigere.

Modellen kunne udstilles i Toldkammeret eller Kulturvæftet og folk kunne gives mulighed for at komme med deres holdning til projektet. Det ville i det mindste være demokratisk.

