Foto: Andreas Norrie

Lad borgerne bestemme fremtiden for Helsingør Havn

Debat Helsingør - 14. november 2019 kl. 10:52 Af Julie Herdal Molbech, folketingskandidat, Alternativet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Havnechefen tager i et indlæg det fulde ansvar for utydelig kommunikation om en erhvervs- og krydstogtkaj i Helsingør. Men havnechefen kan i mine øjne ikke tage ansvaret for den manglende dialog om projektet fra havnens bestyrelse. Og det er - stadig - ikke spor betryggende, at få at vide, at »projektet ikke er besluttet«, eller at »projektet er i en indledende fase«: Begge scenarier antyder, at det bare et spørgsmål om tid, før projektet besluttes og byggeriet går i gang. Om der kommer en fast HH-forbindelse, og om det betyder tabte indtægter for havnen, er ikke nogen begrundelse for dette projekt. Det er ikke nødvendigt for havnen at tjene penge. Og det er slet ikke nødvendigt, at den skal låne et trecifret millionbeløb, som kommunen garanterer for, for at udvikle sig. Det kan gøres for langt mindre - alt efter hvilke idéer, man har. Problemet er, at der lige nu kun er én idé på bordet - og forudsætningerne for at disponere en masse penge til at undersøge dette projekt, vil politikerne ikke lægge frem.

Læs også: Lad os få kortene på bordet

Radiotavsheden fra bestyrelsen runger. De siddende politikere har formentlig kendt til projektet længe, men de afventer nogle rapporter - og »så vil man tage stilling«, lyder det. Holy shit! Har ni mennesker tænkt sig at afgøre havnens fremtid på baggrund af en enkelt mands idé?! Det lyder ikke særligt demokratisk i mine ører.

Jeg forstår ikke, hvorfor politikerne ikke for længe siden er gået i dialog med borgerne. Så kunne de have sparet os andre for chokket over hjemmesiden - https://www.portofhelsingor.com/ (som nu delvist er taget ned) og sig selv for at være på bagkant, når borgerne helt forventeligt reagerer på de (for nogle) chokerende billeder og planer. Projektet har muligvis været diskuteret i mange år, men der er kommet nye »boller på suppen«. Og dem (sammen med al den eksisterende viden om krydstogtskibe og -havneprojekter) kan man altså godt have en dialog om.

Hvad det egentlig er for nogle rapporter, vi venter på, vides ikke præcist. Man bliver ikke meget klogere af havnens hjemmeside. Og mødereferater ligger ikke tilgængeligt. Jeg har fået at vide, at der mangler en »business case«. Den spørger kort sagt: Er projektet rentabelt? Hvordan man forholder sig til rentabiliteten som parameter, afhænger jo af ens politiske udgangspunkt. Tror man på, at økonomisk vækst i sig selv er et mål, så vil en god »business case« jo være et afgørende argument for at realisere denne idé. Dette scenarie skræmmer mig. For der skal ikke mere end fem mennesker til at udgøre et flertal i havnens bestyrelse (eller kommunens økonomiudvalg) - og det flertal har f.eks. C, A, O og V tilsammen, som det er nu.

Jeg håber - og tror - ikke, at fem mennesker har lyst til at tage en så radikal beslutning på Helsingør Kommunes vegne. Alle ved, at økonomi er en ustabil størrelse. Hvad der fra et økonomisk synspunkt kan se rentabelt ud i dag - kan se helt anderledes ud om få år. Eller før. I den situation, er det kommunen, der pådrager sig ansvaret for et økonomisk tab, havnen måtte stå med.

Jeg har jo allerede fra starten sagt, at jeg slet ikke mener, at krydstogtskibe skal sejle rundt og forurene - og dermed heller ikke lægge til kaj i Helsingør. Den famøse »blå motorvej« må vente, til færgerne sejler på vedvarende energi. Så alene ud fra den betragtning, er jeg imod krydstogt-/erhvervskaj projektet. Fremtiden tilhører børnene, de unge og naturen. De har brug for ansvarlig politik fra os voksne. Politik, der inddrager så mange gode idéer som muligt. Jeg foreslår grøn bydel på havnen. Hvad foreslår du?

