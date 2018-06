Lad Helsingør få en stadsarkitekt

Debat: "Investorer står i kø for at bygge på Sommariva-område" kunne man læse forleden. Mange andre byggeprojekter er i gang eller under udvikling: skolen i bymidten, boligbyggeri i Ålsgårde / Hellebæk, fjernvarmeværket ved Kongevejen, udvidelse af Bavarian Nordic, flytning af Trelleborg til Espergærde, det nye Sundhedshus, Campus ved Rønnebær Alle og udvidelse af Hotel Marienlyst, for blot at nævne nogle.

Det er en glædeligt, for det vidner om dynamik og økonomisk udvikling til gavn for byen og byens borgere. Men mønten har desværre også en bagside, for der findes tilsyneladende ikke en overordnet og langsigtet plan for byens udvikling, udarbejdet af dygtige byplanlæggere og landskabsarkitekter. Konsekvensen er risiko for, at hovsa-projekter af tvivlsom arkitektonisk værdi får lov til at glide gennem systemet til skade for den gamle bykerne og de grønne områder omkring byen. Eksempler er det monstrøse skoleprojekt ved Svingelport, som heldigvis er blevet skrottet, og det aktuelle projekt med etablering af boliger på Kulgrunden ved havnen nord for Domkirken. Man skulle tro, at den pågældende investor med tilhørende byggefirma er blevet inspireret af kulgrundens navn. De to blokke ligner firkantede kulbunker uden sans for områdets krav om en balanceret arkitektur i samklang med de omliggende bygninger og havnefronten. Og at man i disse tider reducerer antallet af parkeringspladser i projektet til 1 pr. bolig samtidig med, at det eksisterende parkeringsområde nedlægges uden erstatning, er uforståeligt.