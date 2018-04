Kulpladsen er en af kommunens bedst beliggende parkeringspladser - og byggegrunde. Foto: Andreas Norrie

Kulpladsen om igen

Debat Helsingør - 30. april 2018 kl. 15:54 Af Jørgen E. Hansen, Erik Stubtoft og Niels-Erik Nielsen, medlemmer af Socialdemokratiet i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det ligner en tanke. Eller en politik. Eller måske ligner det mere en fejl. Vi tænker på, at endnu en gang opstår der kraftige borgerindsigelser mod et byggeri, som kommunen skal godkende. Vi borgere ser pludselig i Helsingør Dagblad et foto af et byggeri fra salig DDRs tid - men nu placeret på en af de mest attraktive grunde i Helsingør.

Med risiko for at blive betegnet som brokkere og brokkeri, vil vi gerne tilslutte os den kritik, der er rejst mod det planlagte byggeri på Kulpladsen. Vi har jo kun fotoet som videnbaggrund, men det er vist også nok. Magen til kedeligt og uengageret arkitektur skal man da vist lede længe efter - også i Helsingør.

Vi ser en klods af mursten (!) med vinduer spredt som hagl. Et skitsefoto, som vi går ud fra, at bygherren har leveret til Helsingør kommunes politikere sammen med det øvrige materiale, som der så skal træffes beslutning ud fra. Et fantasiløst forsøg på at presse et antal lejligheder ind på grunden. Endda efter, at bygherren havde fået besked på at ændre på det tidligere indsendte projekt.

Det er her, vi er i tvivl om, hvorvidt det er en tanke - om at det går nok! Eller at det er en politik fra bygherrens side om - at det altså er den kvalitet, som vi kan levere. Eller om det er en fejl - som firmaets nyeste elev har muntret sig med i timen! Eller om det måske er en strategi af de værste: Vi sendte det første projekt ind og vidste, at det ville vi få i hovedet igen, hvorefter vi nu laver et nyt projekt, lister lige tre lejligheder til store skatteydere mere ind i skitsen - og så er det jo det nye grundlag, som Helsingørs politikere vil tage stilling til. Smart.

Vi håber - og regner faktisk med - politikerne i det udvalg, som skal tage stilling til projektet, vil sige klart og tydeligt nej til dette klamphuggeri af et byggeri. Af flere grunde.

For det første: Med den beliggenhed skal det gøres bedre, falde mere ind i omgivelserne, vise nogle arkitektoniske kvaliteter, som borgerne kan acceptere på denne attraktive byggegrund i Helsingørs hjerte.

For det andet: Beliggenheden vis a vis Kulturværftet og Kronborg må kunne forventes at byde på et mere arkitektonisk spændende projekt.

