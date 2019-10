Jørgen Bodilsen undrer sig over havneledelsens krydstogtprojekt. Foto: Andreas Norrie

Krydstogtmareridtet

Debat Helsingør - 21. oktober 2019 kl. 11:25 Af Jørgen Bodilsen, medlem af Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det første, der kan undre ved hele diskussionen om en kysttogtkaj, er, at det ikke starter med hvilken type by Helsingør skal være. Hvor mange turister ønsker vi til byen? Har byen en række kvaliteter, som vi selv sætter pris på er der nok også andre, der har lyst til at besøge vores by.

Det næste der kan undre er, at der ikke er kommet nogle tal frem om de sejlende turister kommunen ren faktisk har i vores havne, hvilke betydning har de for byen. Og om der er grundlag for flere af den slags havnepladser, der jo givere helt andet slags liv i havnene og byen, og antagelig også en større omsætning i kommunen.

Der er nok heller ingen tvivl om at krydstogtskibe vil medføre en miljøbelastning, både skibet og den buskørsel og anden transport, som det vil medføre,

Forslaget om at det også skal være en erhvervshavn virker lidt søgt, når man ser på hvor mange af den slags havne, der er blevet nedlagt.

Man snakker i disse tider meget om skatteskjul og sociale klausuler. Størstedelen af krydstogtrederierne er indregistrerede i på skattely -øer i Caribien, de ansatte har stort set ingen overenskomster og ringe arbejdsvilkår. Det må undre at nogle kan få den ide at bygge en kaj til 250 millioner til rederier, der hverken vil betale skat eller behandle deres ansatte ordentligt.

Det var måske en idé at undersøge om der var grundlag for at bygge en havn til mindre skibe, og finde ud af at forskønne området fra færgerne til Snekkersten havn, måske en promenade og få eksproprieret området mellem Søndre Strandvej og Øresund, så turister og byen borger kan gå langs stranden og benytte området.

Om turister kommer til Helsingør for at se andet end Kronborg er nok et spørgsmål om, hvilke kvaliteter byen har. Når et flertal i byrådet giver tilladelse til at rive bevaringsværdige bygninger ned (Lundegade 4), tillader byggerier i historiske haver (Petersborg), og den ene tilladelse efter den anden til at bygge inden for skovbyggelinjen. Så forsvinder Helsingørs kvaliteter, og det gør turisterne nok også.

