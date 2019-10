Minerva er bygget i 1989, er på 12.500 tons, er 135 m langt og har en dybgang på 6,1 meter. Skibet har plads til 440 passagerer og en besætning på 200 mand. Skibet er hjemmehørende på Bahamas, og sejler krydstogt for det engelske rederi Swan Hellenic. Foto: Andreas Norrie

Kostbare gæster

Debat Helsingør - 30. oktober 2019 kl. 23:34 Af Jan Williams, Botoften, Ålsgårde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig kom det frem, at Helsingør i år har haft besøg af 3 millioner turister. Det er faktisk flot at så mange besøger vor dejlige by ved sundet et besøg, og det er noget vi skal være glade for. Jeg er det i hvert fald. Ikke kun fordi det rent økonomisk klinger i byens mange forskellige kasseapparater, men også fordi det som regel er livsbekræftende at møde mennesker med en anden kulturbaggrund.

Nu er det jo således, at for nogle er tilfredshed ofte er en vanskelige tilstand. Så derfor arbejdes der på at skaffe endnu flere besøgende. Fint nok for mig, hvis bare tiltagene er gennemtænkte og økonomisk forsvarlige. Ingen af de dele opfylder idéen om krydstogtkaj til 250 millioner kr., ja det er som om fornuften er stødt på grund. Endda hårdt på grund.

For ifølge en få år gammel analyse, forventes det at en nyt kajanlæg fra midten af 2020érne ville kunne skaffe 30.000 krydstogt gæster til byen. Interessant. For tænk hvis de 3 millioner gæster der i år selv har kunnet finde ud af besøge Helsingør, havde krævet samme investering pr. gæst? Uha, for sagen er jo, at så skulle vi have investeret 25 milliarder kroner.

