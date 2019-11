Jens Kirkegaard Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal hjælp? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal hjælp?

Debat Helsingør - 13. november 2019 kl. 08:52 Af Jens Kirkegaard, Espergærde, medlem af Seniorrådet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Så er hjælpen nærmest", siger et gammelt mundheld. Desværre er det ikke altid tilfældet, når man forsøger at få hjælp i Helsingør kommune.

Mandag den 4. november begyndte mine ben at blive tossede, og den 6. kunne jeg ikke rigtig gå, Iskiasnerven var kommet i klemme og smerterne gjorde mit venstre ben "ukampdygtigt". En samtidig opblussen af podagra og et dårligt højre knæ gjorde mig til en ynkelig figur, der knap nok kunne krappe afsted.

Da jeg den 7. om morgenen havde kæmpet mig ned fra første sal til mit køkken og fået tørret sveden af panden, slog jeg op på kommunens hjemmeside under visitationen. Her fremgik det, at hvis man ønskede hjælp fra kommunen, så skulle det foregå over visitator. Et forhold jeg, som medlem af kommunens seniorråd, er vidende om er den korrekte kommandovej, hvis der er behov for hjælp.

Men det behov, som jeg havde, var blot at få oplyst et telefonnummer til Hjemmeplejen, hvor jeg kunne ringe efter "akut midlertidig hjælp", hvis en forsat manglende førlighed i benene gjorde, at ikke kunne komme ud af sengen eller komme på toilettet.

Ved opringningen til kommunen fik jeg en "automatstemme", der oplyste at jeg var nr. 4 i køen, og efter 40 lange minutter kom der endelig en levende stemme i røret. Jeg oplyste om min situation, hvorefter jeg blev bedt om at tage kontakt til min praktiserende læge, der så kunne kontakte visitationen - alternativt kunne jeg ringe 1813, der havde forbindelse til Kommunens akutteam.

Jeg gentog mit ønske om, at jeg kun ønskede en sikkerhed fra visitationen, at jeg kunne kontakte hjemmehjælpen, hvis det hele blev værre, hvorefter jeg fik oplyst, at jeg ville blive kontaktet inde for fem dage af en kollega i kommunen. Et tilbud jeg protesterede mod, hvortil jeg fik svaret, at det var en beslutning taget af kommunens politikerne, at der måtte gå op til fem dage efter en henvendelse om hjælp, der ikke kom fra almen praksis eller et andet offentlig system.

Min protest skyldtes, at jeg er bekendt med byrådets godkendte kvalitetsstandarter for hjælp til borgerne, som ikke siger noget om karensdage på op til fem hverdage. Min indsigelse medførte, at jeg flere gange blev mødt med "Jens, nu hører du efter, hvad jeg siger", en jargon for kommunal dialog, som jeg ikke har mødt siden lærerens formaninger i folkeskolen.

At de kommunale sagsbehandlere telefonisk oplyser, at det er politikerne, der er skyld i et uforståeligt administrativt dekret om fem dages ventetid, er ikke ordentlig stil for en kommunal visitation, som i stedet venligt burde oplyse, at vi kommer snarest for at bedømme, om dine skavanker kræver kommunal hjælp.

Som medlem af seniorrådet er jeg blevet en erfaring rigere ved at møde den skinbarlige administrative hverdag i kommunen, som er helt modsat de gode tilbagemeldinger, der altid kommer fra centerledelsen og det politiske udvalg, når vi spørger ind til de gode takter i kommunens og udvalgets beskrivelser af, hvad kommunen kan tilbyde borgere, der trænger til en hjælpende hånd.

PS. Kunne Helsingør kommune ikke indføre et telefonsystem, der oplyser om ventetiden, når man ringer til dem - alternativt giver én mulighed for at blive ringet op, så man ikke skal sidde i halve eller måske hele timer, før man kommer igennem til visitationen. En telefonservice, som det private erhvervsliv har anvendt i årevis, så man ikke spilder borgerens tid.