Krydstogtskibet Queen Mary 2 på reden ud for Helsingør Foto: Kenn Thomsen

Klima og natur før krydstogtturisme

Debat Helsingør - 24. oktober 2019 kl. 07:03 Af Julie Herdal Molbech, folketingskandidat, Alternativet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hensynet til klima, natur og vores fælles fremtid er langt vigtigere end kortsigtet økonomisk profit. Derfor bør vi sige nej tak til en krydstogtkaj i Helsingør og i stedet investere i naturen og bæredygtig transport

En stor del af debatten om krydstogtskibe handler om landstrømsanlæg i havnen og hvor lidt eller meget en turist køber for, mens skibet ligger ved kaj. I mine øjne er ingen af de spørgsmål relevante. For så længe krydstogtskibene forurener så voldsomt, bør de slet ikke sejle i danske farvande - eller andre for den sags skyld.

Transport & Environment (europæisk paraplyorganisation, der arbejder for bæredygtig transport) har analyseret krydstogttrafikken i 2017 i danske farvande. Resultaterne er skræmmende: For eksempel udledte krydstogtskibene 18 gange mere kræftfremkaldende svovldioxid end alle landets ca. 2,5 mio. registrerede personbiler og lige så meget NOx-forurening som halvdelen af alle Danmarks personbiler.

Krydstogtskibe udleder også enorme mængder CO2: Det, som hele verden pt. er i gang med at sænke niveauet af. Skulle vi i Helsingør så gå den modsatte vej? Nej vel.

Ligegyldig hvilken beregning man laver på en krydstogtkaj i Helsingør, kommer det til at koste penge. Penge som investeres i at skabe vækst. For hele præmissen er, at der skal komme nogle mennesker til byen, som skal købe et eller andet. Altså klassisk neoliberal økonomisk tankegang.

I Alternativet har vi andre idéer: Vi ser faktisk helst et opgør med idéen om vækst. For hele den situation, vores klode står i nu (verdensomspændende klima- og naturkrise) er forårsaget af netop fokus på vækst, som forurener atmosfæren og rydder naturområder til fordel for afgrøder af forskellig slags. Ironisk nok hørte jeg første gang om ønsket om at bygge krydstogtkaj i Helsingør fra konservatives Birgitte Bergman, MF, under en valgkampdebat om fremtidens vækst, hvor jeg lige havde holdt et oplæg om, at det vi skal leve af fremover netop ikke er - vækst.

Vi kan i Helsingør ikke 'sælge' os ud af de tilbagevendende årlige besparelser på de kommunale budgetter. Vi kan kun vende den negative spiral, hvis vi begynder at tænke økonomi anderledes. Accepterer, at offentligt forbrug ikke i sig selv er et problem i en velfærdsstat. Forestil dig, at de nordsjællandske kommuner gik sammen om at investere i Kongernes Nordsjælland, så det blev omdannet til en reel nationalpark (et fredet naturområde): Så skulle vi nok se turister komme til området. Men først og fremmest ville vi være i gang med at starte en bæredygtig udvikling - og ikke forsøge at presse de sidste dråber ud af en økonomisk model, der ødelægger det fundament, den selv står på. Eller at vi i stedet for en lastbilsparkeringsplads ved Forseas havneområde anlagde en grøn byzone, hvor alle med en bæredygtig idé kunne starte virksomhed. Ville det ikke være federe end at se på et forurenende krydstogtskib?

Men Helsingør havn har da skrevet under på manifestet Cruise Baltic Sustainability Manifesto', tænker du måske. Ja - det er en hensigtserklæring, der har fokus på at nedbringe luftforurening og trængsel i Østersøregionens havne. Men hensigter er gratis at skrive under på. De er ikke forpligtende - og som det er nu, er der ingen krav om, at krydstogtselskaberne skal nedbringe deres forurening. Det virker derfor som om, at man forurener videre med den ene hånd i den økonomiske væksts tjeneste - alt imens man skriver under på fine hensigtserklæringer med den anden. Ikke at det sidste er galt: Men det er da seriøst dårlig timing, at man ikke trækker de tanker ned over en evt. kæmpe offentlig investering i en krydstogtkaj.

(Forkortet af red.)

