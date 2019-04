Julebækhus i skovbrynet står i dag tomt. Foto: Allan Reib

Julebækhus som naturcenter i nationalpark

Debat Helsingør - 26. april 2019 kl. 10:17 Af Allan Reib, Trykkerdammen, Helsingør

4,5 km nordvest for Helsingør St. ligger Julebækhus, Nordre Strandvej nr. 87. Idéen om at indrette den tidligere restaurant som et naturcenter for "Nationalpark Kongernes Nordsjælland" har været nævnt før. De nuværende ejere har været åbne overfor forslag til en anvendelse af huset efter en endt restaurering. Jeg har konsulteret advokat Ken Torpe Christoffersen, som er medejer, og forelagt ham, at dette hus ville være stedet for indretning af et besøgscenter i denne del af nationalparken. Det er Ken Torpe Christoffersen åben overfor. Nationalparken og Helsingør Kommune kunne så leje sig ind.

Julebækhus ligger på marint forland, kystskrænten ligger lig bag og ikke mindst udsigten til Sundet er dragende. Placeringen af et naturcenter er optimal lige her. Teglstrup Hegn, Hellebækskoven, Hammermøllen, Hellebæk Kohave, Nordskov Mølle og de mange søer i området er let tilgængelige i bil, på cykel og til fods. Man kan se Unescos verdensarv, Kronborg, fra stranden med ledeblokke fra istiden.

Husk også på, at i dette hjørne af nationalparken bor mange mennesker. Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune har tilsammen godt 100.000 indb. Helsingør er endestation for landets tættest befolkede jernbane, "Kystbanen" Og få km mod øst bor over 143.000 indb. i Helsingborg Kommune. Enhver svensk besøgende vil juble, fælde en tåre, når blikket bliver rettet mod hjemlandet.

Julebækhus kan som naturinformationscenter være en inspirationskilde for både børn og voksne. For en stund kan unge og ældre forlade stolen, computeren og Ipaden og slippes ud i den fri natur. Nationalparken skal stå for den overordnede del af fortællingen om dette unikke sted. Apps til downloading er oplagt. Man slipper dog ikke de digitale platforme helt. De kan være meget behjælpelige. Metamorfosen fra en skærmtrold til en skovtrold kan jo ske gradvis.

Stedet skal ikke "tivoliseres", med "gynger og karruseller", men en skovlegeplads er på sin plads. Inde i huset skal naturvejledere promovere dette hjørne af nationalparken, dets landskaber og spændende og forskelligartede biotoper. Kort og plancher skal pryde væggene. En lille café kunne der også være plads til.

Søndag d. 28. april er det sidste chance for at fremsende forslag til aktiviteter til sekretariatet for "Nationalpark Kongernes Nordsjælland". Skynd dig, hvis du vil medvirke til, at nationalparken, som er cirka 44 procent af Bornholms areal også får dit "stempel".