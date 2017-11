Jeg anbefaler Silas Drejer

Debat:

Der falder mange knubbede ord i en valgkamp. De fleste i kampens hede, hvorfor det ikke er noget man skal tage så tungt. Hovedparten er glemt på onsdag, når de lokale politikere atter skal til at samarbejde bredt i Helsingør Byråd. Men alligevel. Tonen er af og til ganske hård. Så meget desto mere er jeg glad for, at kunne skrive noget pænt - og i dette tilfælde tilmed anbefale socialdemokraternes politiske stjerneskud, Silas Drejer. Ham stemmer jeg personligt på ved tirsdagens valg, og jeg opfordre dig til at gøre det samme! Silas er én af de sjældne. Trods sine kun 32 år, har han arbejdet med politik i mange år. Allerede da jeg selv var aktiv på alle tre politiske niveauer, som Borgmesterkandidat i Helsingør, som Amtsrådsmedlem og Sundhedsudvalgsformand i Nordsjælland og som Helsingør-Kredsens Folketingsmand, var Silas Drejer aktiv i en grad, som man sjældent oplever blandt unge mennesker. I det ene øjeblik hang han øverst i lygtepælene og hængte ANDRE kandidaters plakater op, og i det næste sad han fordybet i socialdemokratiske baggrundsgrupper, hvor han kom med forbløffende modne og kvalificerede politiske indspark til os, der stod i forreste række på dét tidspunkt. Han er godt uddannet. Han har styr på sine fakta, og han har en række meget konkrete mærkesager på specielt skole, børne-unge og ældreområdet, som er yderst gennemarbejdede og - vigtigst - realistiske! Og så har Silas Drejer - hvad der ikke er hverdagskost på lokalt niveau - styr på de politisk-økonomiske nøgletal! Efter at have knoklet for andre siden han ikke var andet end en stor dreng, er Silas klar til selv at gå i front! Og ved at stille sit kandidatur til rådighed, giver han os alle en chance, som hverken Socialdemokratiet eller Helsingør kommune bør at lade gå fra sig. Silas Drejer kan meget vel blive det nye Byråds politiske svar på Kristian Eriksen, og siden min egen efterfølger, Thomas Horn, erindre jeg ikke noget større politisk talent i Helsingør i nyere tid. Jeg er således ikke i tvivl. En stemme på Silas Drejer vil arbejde - og samarbejde - kvalificeret i døgndrift, til gavn for hele Helsingør kommune og for alle Helsingør kommunes borgere. Jeg ønsker alle et godt valg!