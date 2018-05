Der er hverken tegnet en grøn plæne eller en legeplads i ind området, som ellers også bliver betegnet som familievenligt, skriver de to skribenter. Illustration: Kant Arkitekter

Investorernes campus

Debat Helsingør - 16. maj 2018 kl. 10:28 Af Jørgen Bodilsen og Karin Claudia Steinberg, byrådskandidater for Enhedslisten

Debat:

Et enigt byråd er mener det vil være godt at få flere uddannelser til Helsingør. Desuden er der enighed om, at det vil være godt at få det samlet i ét uddannelse center - et campus. Det nye politikermodeord.

Byrådet vedtog første gang at undersøge flere muligheder for at placere det, herunder Kongevejens skole, der bliver ledig, når byskolen er færdig. Men også en placering på Rønnebær Alle ville blive undersøgt. Det burde ikke være en mulighed med en placering der, da den ikke opfylder fingerplanens bestemmelser om en gennemtænkt planlægning, hvor uddannelsessteder bør bygges stationsnært. Det vil sige 600 meter fra en station. Dette for at fremme kollektivtrafik.

Så finder Benedikte Kiær/Henrik Møller investorer, der gerne vil bygge ved Rønnebær Alle. Der er opkøbt en stor del af arealerne. Straks derefter bliver det vedtaget i byrådet, at nu undersøger man ikke mere de andre mulige placeringer. Det virker ualmindeligt dumt, når man skal ind i forhandlinger med investorerne, at man starter med at fastslå, at det ikke kan ligge andre steder.

Til byrådsmødet lå der dels en skitse over det investorerne kalder Cinemabyen og Småkagen. Samt administrationens indstilling for at arbejde videre, som virker meget fornuftige. Skitsen fra investorerne er for tæt, for højst og for lidt grønt,

Da de fremlagte skitser antagelig er investorens udgangspunkt for forhandlinger med kommunen om en lokalplan er det godt lige og se hvad de har tænkt sig:

Det meget omtalte campus, er blevet til et 7. etagers højhus, hvor de fem øverste etager skal være til undervisning.

Ordet campus er latin og betyder åben plads. Ordet er blevet brugt om uddannelsessteder, hvor flere bygninger ligger rundt om et fælles areal. Hvor meget fælles uddannelsesmiljø, der er i et højhus, er nok tvivlsomt. Der er ikke udvidelsesmuligheder, der er lukket for erhvervsuddannelser, der kræver værksteder. Så derved udelukker man nogle uddannelser.

Så vil man placer 100 ungdomsboliger, også i en 7. etagers bygning. Nu er der ikke rigtigt noget, der hedder ungdomsboliger mere, men er vel nærmest betegnelsen for boliger, der er billige fordi de er små.

Cinemabyen, der omtales som grønt og familievenligt er alt for højt og tæt, der er ikke en græsplæne til børns leg, der er ikke tegnet skyggen af en legeplads ind i den "børnevenlige" bebyggelse.

Småkagen der har en anden ejer, der nok hænger sammen med Cinemabyen er et projekt for sig. De starter i deres beskrivelse af deres projekt med, at der kun er en lille kilometer til vandet. Nu er der over en kilometer,, selv i fugleflugt linje, hvis man følger vejen, når man op på ca. 2.5 kilometer. Bygeriet er højt og tæt, f.eks. beskriver man nogle små arealer med blokke på alle fire sider, som private haverum. Der kan antagelig ikke laves en legeplads på grund af støjen det vil give mellem blokkene, en grill er nok også udelukket da røgen vil gå lige op på altanerne. Der er ligesom med den anden del, ikke tegnet lejepladser ind.

Man kan undre sig over, at byrådet ikke har undersøgt Kongevejens skole - løsningen mere, dels er det en kommunal grund, der vil give en helt andet økonomi, frem for at leje sig ind i dyrt nybyggeri. For at fylde op i campus drømmen, vil man stoppe ungdomsskolen ind der. De bliver jo ikke en del at et uddannelses miljø da de jo er der om aftenen. Og 10 klasserene? Kommunen har vel nok selv lokaler. Reelt er der ikke andet end Erhervsskolerne, der vil fylde lidt.

Kongevejsløsningen kunne opfylde ønsket om mere liv i byen, skabe et betydelig bedre uddannelsesmiljø. Forhåbentlig ender det ikke med en spøgelsesby på Rønnebær Alle som er for tæt, for højt, ikke børnevenligt og for kedeligt.

