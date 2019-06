Med udsigten til vandstandsstigninger er det så klogt at bebygge den lavtliggende stadiongrund ved Sommariva på Nordre Strandvej. Foto: Allan Nørregaard

Indsigelse til bosætnings- og boligpolitikken

Debat Helsingør - 13. juni 2019 kl. 09:50 Af Bjørn Rønne, Jørgen Bodilsen og Karin Claudia Steinberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Hvad er planens tidshorisont? Den er helt klart ikke en 100 års plan, selv om dette ville være naturligt, da næsten alle bygninger, veje m.m. stadig vil eksistere i år 2119. Med denne plan er det næsten sikkert, at vi om 10 år ikke har mere råderum for den fysiske planlægning i Helsingør kommune, og vil så stå med større problemer end nu. De kommende generationer vil forbande os.

I indledningen skrives der: »Helsingør kommunes enestående fysiske rammer er et godt udgangspunkt for at styrke og udvikle en attraktiv bosætningskommune«.

Er det ikke omvendt? De fysiske rammer er ved at være brugt op. F. eks. tillader man, ja man ønsker ligefrem, at bebygge arealer inden for en afstand til skovbrynene på 300 m, den såkaldte skovbyggelinie.

Så kunne de rige få naturen tæt på, de mindre rige holde sig væk. Alene det, vil gøre Helsingør til en mindre attraktiv kommune at bo i. Der mangler i forslagene en forståelse af, at vi er nødt til at se fremad i tiden, når man planlægger for en kommune med Helsingørs placering. Andre kommuner på Sjælland har bedre mulighed for at ekspandere, så er det da der, man skal bygge de mange boliger, som det postuleres, at der er behov for. Vi har det sidste år set mange protester mod nye byggerier, og ærlig talt har mange af protesterne været berettigede. Kommunens opgave er ikke at genere sin egne beboere for at tækkes investorerne. Kan politikkerne ikke udvikle uden at de nuværende beboere også får glæde af udviklingen i deres hverdag, har politikkerne fejlet.

I afsnittet om formål med bosætnings- og boligpolitikken står, at denne skal være med til at sikre kommunens skattegrundlag gennem tiltrækning af ressourcestærke borgere. Med andre ord, vi skal indrette vores fysiske planlægning, så vi skaber mere rum til de rigeste, der (måske) betaler mest i skat. Er det ikke nok, at hele kysten fra Espergærde til Hornbæk, er besat af de rigeste. De får 1. parket til »Nationalpark Øresund«! 1. parket kan man få, hvis man kan betale høje ejendomsskatter. Men det bliver sikkert også 1. parket til højere vandstand i havene.

Mange steder er der planer om, at sanere forhenværende erhvervsområder og bebygge dem med boliger. Samtidig har man tilladt oprettelse af et nyt stort erhvervsområde i landszone ved Espergærde. Er der i virkeligheden ikke brug for nogle af disse gamle erhvervsområder? Vi mangler jo virkelig mange arbejdspladser. Eller er de opkøbt af spekulanter, der har gjort dem så dyre, at der ikke kan drives erhverv på grundene?

Forslaget prøver ved brug af mange ord at gøre planlægningen mere menneskelig, end vi tidligere har set fra kommunens side, men troværdigheden er ikke i top, når det tales om mangfoldige byområder, boliger til alle, kommunens sociale ansvarlighed, og så videre.

Alternative måder at bo på: Her foreslås blandt andet husbåde. Dette forslag må være klippet fra en anden kommune med store havnearealer.

Byfortætning: Forvaltningen må komme med forslag til, hvordan dette, i praksis, kan lade sig gøre uden store kvalitetstab for nuværende beboere. Husk der skal være plads til meget mere affaldssortering og beboerne har fået flere biler end tidligere.

Der står ikke noget i forslaget om, hvordan man vil takle en stigning i vandstanden ved kysterne. Sandfodring hjælper ikke på en vandstandsstigning på f.eks. 50 cm? Af denne grund er det f. eks. heller ikke klogt at bygge på den lavtliggende stadiongrund på Ndr. Strandvej.