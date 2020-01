En hybridbane ovenpå den gamle kunstgræsbane ved HelsingørHallen vil gå ud over det lokale foreningsliv. Foto: Allan Nørregaard

Hybridgræsbanen skal væk fra kunstgræsbanen

Debat Helsingør - 27. januar 2020 kl. 10:05 Af Peter Poulsen, S, medlem af Idræts- og Fritidsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holdninger til hybridgræsbane/kunstgræsbane i Helsingør

Planerne om at anlægge en ny hybridgræsbane ovenpå den gamle kunstgræsbane på anlægget i Helsingør, som en del af aftalen mellem DBU/ landsholdet og Helsingør kommune kan jeg godt forstå, i forhold til at Helsingør kommune skal forsøge at fastholde Landsholdet i Helsingør i årene fremover. Det er et godt brand for kommunen og et godt signal til de ambitioner, som vi har på elitesatsningen i kommunen.

Problemet med den løsning er dog, at man ikke kan/må træne på en hybridgræsbane om vinteren, man forlænger bare græssæsonen med nogle uger i begge ender.

Hvis det bliver den endelige løsning/beslutning, at den gamle kunstgræsbane skal "ofres" for den nye hybridgræsbane, så vil man i Helsingør miste en hel træningsbane i hverdagen.

Det betyder, at FCH og HIF vil få et alvorligt problem i forhold til deres vinterbanekapacitet. Man kan bl.a. ikke efter det oplyste overfor mig træne 5 hold på én kunstgræs stadionbane om vinteren på eliteniveau.

FCH vil heller ikke efter det oplyste overfor for mig kunne opfylde deres gældende licenskrav omkring faciliteter.

Mit bud på en løsning er derfor at man bibeholder den nuværende (gamle) kunstgræsbane og undlader indtil videre at gøre noget ved denne - dette indebære at der forsat kan spilles på den og så må en renovering af denne vente en 3-4 år.

Så laver man hybridgræsbanen på den nuværende græsbane 6 - alt andet lige vil det efter min opfattelse også blive billigere at lave en hybridgræsbane på en nuværende græsbane end på en eksisterende kunstgræsbane.

Dette giver god mening og umiddelbart kan det efter min opfattelse holdes indenfor de penge der er afsat i budgetaftalen og måske også danne økonomisk grundlag for at fremrykke etableringen af en tiltrængt kunstgræsbane ved Nordkysthallen hvor de nuværende baner er under al kritik - og jeg kan sagtens forstå at man i Hellebæk er frustreret over deres nuværende baneforhold.

Det er derfor min opfattelse, at det er ekstremt vigtigt, at man får lagt den nye hybridgræsbane væk fra den gamle kunstgræsbane, så man ikke mister en træningsbane, og man fortsat kan leve op til licenskrav, samt træningskvalitet for spillere og trænere i Helsingør.

Både for Helsingør IF og FC Helsingør vil det få et uoverskueligt kapacitetsproblem, hvis der gennemføres et projekt med hybridgræsbane ovenpå den gamle kunstgræsbane.

Endelig er der også kommet en anden ukendt faktor - nemlig at DBU er i dialog med andre kommuner om anlæggelse af trænings- og hotel faciliteter. Dette mener jeg skal afklares inden Helsingør kommune investerer i en 7 mio. kr. dyr hybridgræsbane.