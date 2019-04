Når man i det sidst vedtagne budget vil optage lån på yderlige 50 millioner for at klare anlægsudgifterne, blandt andet til et nyt stadion, svækker det kommunens økonomi, skriver læserne. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor er der igen underskud på kommunens budget ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor er der igen underskud på kommunens budget ?

Debat Helsingør - 10. april 2019 kl. 08:18 Af Karin Claudia Steinberg og Jørgen Bodilsen, medlemmer af Enhedslisten Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er uforståeligt og politisk uholdbart, at det netop indgåede budgetforlig allerede viser sig ikke at kunne holde fire måneder efter, det er indgået. Når kommunens budget bryder sammen næsten før blækket er tørt, må det rejse nogle spørgsmål.

Adskillige artikler i lokalaviserne har vist, at kommunen ikke kan levere en velfærd, som borgerne fortjener. Der skyldes ikke kun, at byrådet vedtaget et budget, der ikke holder, hvilket er uforståeligt, men er også et udtryk for den førte omfordelingspolitik.

I næsten alle kommunale budgetter bliver der vedtaget effektiviseringer. Der er sådan set ikke noget i vejen med effektiviseringer, hvis bare ikke måleenheden er: Hvor billigt kan vi gøre det? I stedet burde målet være borgernes livskvalitet.

Kommunen mangler nu omkring 30 millioner for at få budgettet til at hænge sammen. Kommunen har indenfor de sidste budgetter vedtaget sænkning af grundskylden og dækningsafgiften (2017), nedsættelse af indkomstskatten (2018). Samtidigt har man afskaffet betalingen for byggesags behandling og afgiften for at benytte kommunale arealer til f.eks. udendørs servering, tilskud til kommercielle events m.v. Men spørgsmålet er jo: Hvordan ville kommunens økonomi se ud, hvis man bevidst ikke havde sænket indtægterne med f.eks. skattelettelser. Især når man har hævdet, at kommunens udgifter på grund af alderssammensætningen ville stige, så er det jo dumt at sænke indtægterne og ikke have forsøgt at nedbringe lånene.

Når man i det sidst vedtagne budget vil optage lån på yderlige 50 millioner for at klare anlægs udgifterne, blandt andet til et nyt stadion, svækker det kommunens økonomi. Det giver heller ikke nogen mening, når politikere siger, at kommunen har en god kassebeholdning, når det er lånte penge.

Helsingør kommunes økonomi er nu så dårlig, at der ikke er penge til en anstændig velfærd, så en ny regering der ikke lægger begrænsninger på muligheden for kommunale skattestigninger (budgetloven m.v.) , må være vejen frem. Men det spørgsmålet er, om et byrådsflertal i Helsingør vil rulle skattelettelserne tilbage, og sikre en anstændig velfærd? Det er et spørgsmål om politisk prioritering: Skattelettelser eller ordentlig velfærd?

relaterede artikler

Handicap-besparelser: Overlader vigtigt ansvar til familien 08. april 2019 kl. 09:39

Leder af herberg: Vi kan ikke klare kommunens spareforslag 08. april 2019 kl. 08:32

Spareplan tager fra Helsingørs svageste 06. april 2019 kl. 06:06