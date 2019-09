Sådan skal det planlagte sundhedshus ved Prøvestenscentret se ud. Illustration: Nordic - Office of Architectur

Hvorfor bruge 200 millioner kroner på et nyt sundhedshus?

Debat Helsingør - 17. september 2019 kl. 06:48 Af Kjeld Damgaard, Mørdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Da det i sin tid blev besluttet at bygge et supersygehus i Hillerød, stod det ret hurtigt klart, at der ikke i længden skulle være sygehus i Helsingør. Og godt for det - der er ingen fremtid for små. Imidlertid fik offentliggørelsen af beslutningen den uheldige konsekvens, at personalet selvfølgelig hurtigt begyndte at sive fra Helsingør Sygehus. Det betød, at sygehuset måtte lukkes længe før planlagt. Man skal dog huske på, at lukningen ville alligevel være sket - om ikke andet af sparehensyn.

Men som følge af den hurtige lukning fik en stor del af befolkningen hidset sig selv og hinanden op til, at det var en katastrofe for byen. Og som et plaster på såret etableredes sundhedshuset i Murergade. Dermed fik man afhjulpet de gener, som lukningen af sygehuset havde givet. Placeringen i Murergade kan næppe blive mere central, og de funktioner, der med rimelighed kan forventes er placeret i huset - i øvrigt sammen med en række speciallæger m.v. Det eneste reelle problem har været parkering, som kan være lidt af en udfordring, men som for de fleste løses ved at parkere i Bycenterets P-hus.

De gange jeg har konsulteret Sundhedshuset er jeg kommet til med det samme, der har ikke været ventetid. Jeg hører fra folk, der kommer på stedet jævnligt, at der kun sjældent er kø for at komme til - og at det oftest er i forbindelse med blodprøvetagning, som man skal undgå på visse tider af dagen.

Et evt. nyt sundhedshus burde være Regionens ansvar alene - ikke kommunens. Det er derfor helt uforståeligt, at politikerne har følt sig presset til at skulle bruge 200-250 mio kr på at bygge et nyt sundhedshus, der tilmed skal placeres meget ucentralt - nemlig ved Prøvestenscenteret. Den offentlige transport til Prøvestenscenteret, er i alt fald ikke nemmere end til Murergade. Ideen skulle ifølge forslagsstillerne være, at det blev et mere moderne sted, bl.a. med flere funktioner tilknyttet.

Jeg må imidlertid minde om, at antallet af behandlede patienter ikke afhænger af hvilke lokaler, de behandles i, men derimod af hvor meget personale der er kapacitet og ressourcer til. Åbningstiden bliver heller ikke længere uden ekstra økonomi. Med andre ord: køen bliver lige så lang i det nyt Sundhedshus hvis ikke der er råd til ekstra personale. Og det er der jo næppe, for de skal jo lønnes af Regionen, som ikke har særlig interesse i at skyde flere penge i Helsingør, når man allerede nu står med en stor udfordring i at få det nye sygehus i Hillerød til at hænge sammen økonomisk. Og de funktioner som f.eks. tandlægeklinik, som skal tilknyttes det nye hus, er jo ikke nye funktioner, men nogle der findes ude i byen i forvejen. Altså intet afgørende nyt i et nyt sundhedshus, hvor der i øvrigt ingen garanti er mod nye besparelser fra Regionens side.

Så det eneste Helsingørs befolkning i givet fald får er altså en ny bygning - samt ikke mindst et hul i kommunekassen på over 200 mio kr. Og da jeg læser, at kommunens kasse er ved at løbe tør, så vil jeg mene, at der her er et oplagt sted at spare. Tænk hvor mange sosu-assistenter, pædagoger eller museumsansatte man kan få for de penge. For slet ikke at tale om en meget mere nødvendig udbygning af rensningsanlæggene, nu når store dele af kommunen, ifølge byrådets beslutninger, skal plastres til med nye boliger.