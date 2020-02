Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Hvor er værdigheden ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor er værdigheden ?

Debat Helsingør - 28. februar 2020 kl. 20:01 Af Rune Oliver Hansen, medlem af Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I følge en undersøgelse foretaget af Ældre Sagen, så har Helsingør kommune færre nattevagter på vores plejehjem, end i resten af landet. I følge undersøgelsen, har 1 nattevagt i Helsingør kommune 25,1 borgere at tage sig af. Det er simpelthen for mange!

Som social og sundhedshjælper, så ved jeg præcis, hvilket pres vores dygtige nattevagter dagligt står i. Jeg ved, hvor svært det kan være at have ansvaret for så mange mennesker. Over 70 procent af plejehjemsbeboerne i dag lider af demens.

Det kan betyde en enorm indre uro, for den ældre, som kan medfører søvnbesvær, at man bliver ked af det, og ikke altid ved hvorfor. At man kan stå op om natten, uden det egentlig er ens hensigt, men fordi man ikke nødvendigvis forstår den virkelighed, man er og lever i.

Med kun 1 nattevagt til 25 borgere, så forstår jeg godt, hvis man om morgenen går meget træt og udmattet hjem, efter en lang vagt. At nogen sågar går ned med stress eller bliver sygemeldt. Bare så vi lige får slået det fast: Det er ikke dyr på et internat, vi bare kan låse inde om natten. Det er mennesker, det er din mor, det er din far, din bror, søster, moster, onkel. Det er vores familie og vores bedsteforældre.

Og det skærer mig dybt i hjertet at være vidne til!

I Helsingør bruger vi kun 37.400,- pr. ældre borger. For mig tegner der sig et tydeligt billede af, at det ikke er nok! I hvert fald ikke, når vi tager Ældre Sagens undersøgelse i betragtning. Som jeg ser det, så skal vi I Helsingør være en foregangskommune på andet end kultur og klima, vi skal også behandle vores ældre borgere med værdighed! Andet kan vi ikke være bekendt.