Sundtoldmarkedet. Foto: Thomas Olsen

Hvem skal fortælle Helsingørs historie i fremtiden?

Debat Helsingør - 25. april 2019 kl. 10:18 Af Tom Sinding, historiker. Cand.mag. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Som ny formand for Helsingør Museumsforening med omkring 850 medlemmer er jeg bekymret for de artikler, der har været i den lokale presse før påske om problemerne for Helsingør Kommunes Museer.

Læs også: Museum risikerer at miste den statslige anerkendelse

Det fremgår, at Museet mangler 3 faglige medarbejdere fordi de har søgt og fået andet arbejde. Højst en af stillingerne bliver genbesat i slutningen af 1919 eller i 2020. Helsingør Kommunes Museer består af Bymuseet, Værftsmuseet, Skibsklarerergården og Flynderupgård. Dertil kommer et landbrug, et lokalarkiv og et erindringskøkken på Flynderupgård. Derudover står museerne for det populære Sundtoldsmarked. Alt dette skal drives med et budget der er beskåret med 1,2 millioner kroner siden 2014.

Hvordan kan man med disse besparelser opfylde den forskningsforpligtelse der er for at få statslig støtte?

Ifølge pressen skulle Helsingør Kommune ligge i toppen, når det gælder kultur. Men det gælder i hvert fald ikke i bidrag til Helsingør Kommunes Museer.

Selvfølgelig skal også Helsingør ligge i toppen, når det gælder tilskud til kulturelle tilbud, som byen er rig på. Udover de lokale museer har byen et nyt Kulturværft, som både er bibliotek og teater. Kommunen støtter også 2 landsdækkende museer, Teknisk Museum og Museet for Søfart, hvor der nu også ligger et fyrskib. I forbindelse med planerne om at flytte Teknisk Museum fra Helsingør fremgik det af pressen, at kommunen gav et tilskud på 1 million kroner om året. Her ligger vel en kommende besparelse, da jeg ikke kan forestille mig, at vi skal støtte udenbys museer. Det må blive Københavns problem.

Helsingør er historisk set en uhyre vigtig by, hvor den lokale historie også er Danmarks historie. Sundtolden, der bestod i over 400 år, bidrog i perioden med mellem 4 og 10 % af Den danske Stats indtægter og finansierede bl.a. Kronborg.

Alle byer i Danmark kan holde Vikingetræf og Renæssancemarkeder, men kun én by har Sundtolden, og her er vi unikke.

Jeg har i alle årene været frivillig i planlægningen af Sundtoldsmarkedet, og det er jeg også i år op til lørdag den 24. august 2019. Men i år mangler vi en organisator fra Museet, da den stilling ikke er genbesat. De frivillige er i år villige til at organisere Markedet, men vi kan ikke blive ved. Det er et kæmpe arbejde, og den oprindelige gruppe bliver underligt nok ikke yngre. Desuden skal vi hvert år skaffe 20 % nye frivillige til at deltage på selve dagen. Derfor vil vi efter Sundtoldsmarkedet i august evaluere, hvad vi gør i 2020.

Museet er nødlidende, og jeg håber, at vore politikere forstår det. Jeg ved at det er vanskeligt med kommunale budgetter. Mange sektorer er skåret ned. Der er færre pædagoger til de små børn og Folkeskolen er beskåret. Ældresektoren er under konstant debat med en stadig ældre befolkningssammensætning. Økonomien må ikke være en kamp mellem kommunens sektorer.

Der er i Danmark en debat om ledelse, dokumentation og bureaukratisering af den offentlig sektor både i Stat, Regioner og Kommuner. Der bliver ansat flere såkaldte "kolde hænder" og færre af de "varme".

"Altinget.dk" konkluderede i en artikel 13. november 2017, at velfærdsforringelserne i kommunerne ikke skyldes pengemangel. Derfor bør byrådet se på den unødvendige bureaukratisering, der har fundet sted de sidste 10-15 år.

Helsingør Kommunes Museer savner personale, og bortset fra min overskrift:" Hvem skal fortælle Helsingørs historie i fremtiden?" kan jeg tilføje "Hvem skal organisere Helsingør Bys 600-års jubilæum i 2026?

