Rådhuset i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Hvem repræsenterer de kommunalt betalte kommunikationsfolk? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem repræsenterer de kommunalt betalte kommunikationsfolk?

Debat Helsingør - 21. september 2019 kl. 09:30 Af Jens Kirkegaard, arkitekt, Espergærde og Carsten Rygaard, speciallæge, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

I sommerens løb har Helsingør Dagblad bragt en række læserbreve om bladets debatniveau - primært udløst af de to kommunalt ansatte kommunikationschefer Martin Deichmann og Thomas Hag.

Under parolen, at "Åbenhed om kasketter kan højne debatniveauet" foreslår Thomas Hag, at dagbladet stiller krav om, at læserbrevsskribenter skal oplyse deres titel, uddannelse, erhverv, medlemskab af politiske partier eller tillidsposter i interesseorganisationer.

At et læserbrev i Dagbladet nærmest skal ledsages af et CV for at tilfredsstille Thomas Hag vil nok hverken øge ytringsfriheden eller borgerinddragelse, som ellers er et ønske ved mange politiske skåltaler.

Men hvis vi følger Thomas Hags ønske om, at "varedeklarationen er i orden, så man som læser bedre forstår motiverne bag" læserbrevene, så kan Deichmann og Hag begynde med at tage deres egen medicin.

Vi skal derfor foreslå, at Thomas Hag, der er kommunikations- og presseansvarlig for Forsyning Helsingør, i sine læserbreve oplyser, om han skriver på vegne af Forsyningens formand eller direktør - eller på vegne af hele bestyrelsen, idet han har fået deres accept, så vi kan være sikker på, at det ikke blot er hans egne synspunkter, der bringes til torvs.

Og tilsvarende, at Martin Deichmann, der er områdeleder af kommunikation hos Center for Erhverv, Politik og Organisation, i sine læserbreve oplyser, om han skriver på vegne af borgmesteren eller kommunaldirektøren - eller på vegne af visse politikere eller hele byrådet, idet han har fået deres accept, så vi kan være sikre på, at det ikke blot er hans egne synspunkter, der bringes til torvs.

Og så skal vi inspireret af Cato gentage, at mange borgere ønsker en debatkultur, hvor man får svar direkte fra de folkevalgte politikere fremfor et "spindoktorsvar". Og såfremt byrådets politikere selv påtager at svare borgerne i øjenhøjde, vil der kunne spares millioner af kroner ved at reducere antallet af løntunge kommunikationsfolk - ikke mindst i en tid, hvor Helsingør kommune skal spare på alle områder, og endog Helsingør Pigegarde skal værge sig for sparekniven.