Hvad er en god dag og hvad er et godt liv?

Mette Lene Jensen skriver også om vores sundhedsprofil i Helsingør, som ikke ser for god ud. Vi er på flere områder blevet mere usunde, og jeg tænker at det også kan skyldes at uligheden i samfundet bliver større og større. Vi får flere og flere med kroniske sygdomme, så vores ulighed i sundhed bliver også påvirket. Det betyder, at presset på vores kommunekasse bliver stor, for der skal bruges flere og flere penge, ellers skal vi sænke serviceniveauet. Her kommer så vores uenighed, for Mette Lene Jensen mener at vi kan bede private udføre flere opgaver, altså at noget kan udliciteres. Her hopper min kæde af, for hvis vi tyr til denne metode fordi vi mangler penge, så er det kuldsejlet fra start. Et privat firmas ansatte skal have løn ligesom vores kommunale ansatte. De skal vel også være med til at uddanne sundhedspersonalet, og de skal også varetage akutte opgaver. Derfor er min pointe, at du ikke kan få det samme for mindre penge. Vi har her i landet set utallige private firmaer gå konkurs - firmaer der tager sig af opgaver på ældreområdet. Det medfører store gener for de borgere der har brug for hjælp. I Gribskov kommune har man måtte tage sygeplejen retur fra et privat firma, idet kvaliteten ikke var i orden. Så hvad tænker du Mette Lene Jensen? Hvad er det du vil hente?. Jeg vil i stedet begynde at fokusere mere på teknologi og et større samarbejde med hospitalerne, så vores borgere ikke bliver alt for dårlige. Desværre er det ofte sådan, at man i sidste ende får ekstraudgifter ved et udbud, fordi private firmaer heller ikke kan holde prisen. Jeg er enig i, at det er et problem at presset er ved at være temmelig stort, og noget skal der aftales, så der ikke bare tages fra andre områder eks. børn og skoleområdet.