Foto: Allan Nørregaard

Hr. Claus Christoffersen, har fat i noget af det rigtige....

Debat Helsingør - 05. november 2020 kl. 05:42 Af Ralf Vallebo Thorngaard, Sommervej, Hornbæk Kontakt redaktionen

Lad mig gøre det helt klart; Forskansning af anden mands ejendom, er ikke en samfundsopgave, uanset, hvilke omstændigheder der taler for!

Argumentet for, at mange boligejere på Strandvejen betaler en høj grundskyld, kan på ingen måder være et retvisende argument, når man ser på, hvad beløbet dækker over. Det er nemlig helt indlysende, at grundskylden er defineret ud fra forskellige parametre, hvor der betales for bopæl på egen grund, renovation og rottebekæmpelse - længere er den ikke.

Grundskylden kan for manges vedkommende indefryses, og dermed frigøres unægtelig en klækkelig sum penge, for at dække grundejerudgiften, som kystsikringen beløber sig til.

Der er ingen tvivl om, at en strandvejsgrund, direkte ned til "Suppen", vil få en økonomisk gevinst for grundejeren, når ejendommen sælges, såfremt der etableres kystsikring. En værdistigning på strandvejsgrunden, der som udgangspunkt tilfalder én, nemlig grundejeren. Tilmed vil husstandsforsikringen blive reduceret, når strandvejsgrunden er forskanset for "Suppens" mulige vandindtrængen. Hvis man bor i vandkanten, må man også forvente at blive våd om fødderne. Bliver man våd om fødderne, er det for egen regning - det er ikke et samfundsproblem.

Hr. Claus Christoffersen ( soc.dem ) har altså fat i noget af det rigtige, med sit læserbrev omkring brugerbetaling for kystsikring foran strandvejs-millionærernes domiciler.

