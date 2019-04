Et kik ind i den grønne kile set fra Esrumvej Foto: Fotograf Lars Skov

Helsingørs sidste bynære landmand

Debat Helsingør - 07. april 2019 kl. 15:18 Af Max Tranebæk, Helsingør, Grethe Kirkeby, Helsingør og Peter Kirkeby, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtigt mange af byens borgere - såvel voksne som børn - glædes dagligt over køerne på den grønne Vestkile ved Klostermosevej. Man glædes ikke alene ved køerne men ligeledes af hønsegården, der ligger helt ud til gangstien langs Klostermosevej.

Dyrene og hønsene er som enhver borger i Helsingør ved, en del af Dyresøgård på Klostermosevej, som ejes af Helsingørs sidste bynære bonde Lars Wichmand, som har forpagtet markerne til sine dyr.

Men nu er Helsingør måske ved at afvikle den sidste rest af den kultur, der altid har været et kendetegn for Danmark - nemlig landbruget.

By, Plan og Miljøudvalgets medlemmer: Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C), Helena Jørgensen, har opsagt Lars Wichmands forpagtning og har sat den i udbud - og meget peger nu på, at en udenbys landmand vil få retten til at forpagte markerne , frem for vores egen lokale landmand - hvori består logikken i dette?

Det er vanskeligt at forstå, hvad der ligger til grund for at vores lokale og bynære landmand ikke kan fortsætte sin forpagtning, med et aftalt antal køer, og dermed sit virke som skatteborger i kommunen.

Det er vanskeligt at forstå, at en udenbys landmand skulle kunne værne bedre om biodiversiteten i Vestkilen, end den lokale landmand. Dette har vi som borgere i Helsingør og handlende hos Lars Wichmand en klar forventning om, at politikerne selvfølgeligt svarer på i klar tale.

Såfremt en udenbys landmand skal have forpagtningsretten - hvem skal da - eller hvordan skal denne føre dagligt opsyn med og fodring af dyrene? - fremfor den lokale landmand, der dagligt har opsyn med, færdes hos og har tæt kontakt til dyrene?

Man kunne få den ubehagelige mistanke, at der er personlige relationer, uenigheder, tvistigheder eller interesser, mellem Lars Wichmand og embedsfolkene? - eller i forholdet til politikere? - der har fået uberettiget indflydelse på beslutningsprocessen?

Vi mangler en fornuftbaseret objektiv begrundelse for opsigelsen af Lars Wichmand - Helsingørs sidste bynære landmand - og en rigtig god forklaring på, hvorfor det skulle være bedre for biodiversiteten, at en udenbys landmand skal overtage forpagtningen - politikerne i By, plan og miljøudvalget skylder byens borgere, og ikke mindst Lars Wichmand, en troværdig begrundelse.

Måske har Helsingør mistet sin sidste bynære landmand - børn og voksne mistet snakken om dyrene og adgangen til friske æg ved stalddøren?

- og måske er det netop hensigten? - kun politikerne kender svaret.....