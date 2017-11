Kulturnat i Tikøb - en af kommunens landsbyer. Foto: Arkivfoto Foto: Picasa

Helsingørs positive udvikling skal helt ud i landsbyerne

Af Knud Mogensen, byrådskandidat for de Radikale

Valgdebat

Udvikling af Helsingør fra værft by til kulturby har været fantastisk og økonomien ser meget bedre ud, men det er vigtigt, at den positive udvikling kommer hele kommunen til gode og ikke kun bykernen. Man skal også kunne mærke det i Tikøb, Ålsgårde, Hornbæk, Kvistgård og de andre små landsbyer. Tiden er inde til, at man kigger lidt ud fra indre by. Vi skal sikre at vi bliver en HEL kommune i fremdrift.

Der skal større fokus på vores landsbyer og "udkant" i den kommende byråds periode. Vi skal have skruet op for vores visioner & ambitioner, hvis vi skal sikre et reelt løft af vores landsbyer. Det vil jeg være garant for hvis jeg kommer i byrådet. Vi skal bringe Helsingørs positive udvikling helt ud.

Skal landsbyerne udvikles skal der flere indbyggere til.

Det er her at kommunen skal spille en aktiv rolle og lave en ambitiøs og visionær lokalplan for de forskellige små landsbyer. Vi skal ikke vente på at lokale ideer lander på kommunens bord.

Jeg vil også tage fat i de store boligforeninger i Helsingør, og høre om de ikke kunne være interesseret i at lave almennyttige lejeboliger i "udkanten". Derudover vil jeg arbejde for, at sommerhusene i Langesø får helårsstatus.

Ovenstående skal ske via dialog og inddragelse af borgerne, vi skal i fremtiden have reel borgerinddragelse, hvor de nye ideer blive forankret lokalt.