Helsingørs mini-Christania er blevet lovlig

Debat Helsingør - 08. april 2021 kl. 05:43 Af Jens Kirkegaard, arkitekt maa, Dansk Folkepartis kandidat til region og Byråd, Espergærde Kontakt redaktionen

Denne overskrift er symptomatisk for pressens overfladiske omtale af bebyggelsen Julianelund, hvor pressen altid har været villig mikrofonholder for byrådspolitikere og forvaltningen vedr. bebyggelsens mange problemer.

Uden, at pressen nogensinde, at have gået en tur i området og "i øjenhøjde" vurderet bebyggelsen. For 5 år siden inviterede jeg derfor på vegne af Dansk Folkeparti (DF) til et offentlig møde, hvor bl.a. lokalhistorikeren Kjeld Damgaard fortalte om Julianelund og mulighederne for at bevare Julijanelund boliger. Som et originalt tidsbillede på efterkrigens størrelse- og materiale restriktioner.

Min egen lokalpolitiske egen interesse for den lille specielle bebyggelse fortsatte jeg efterfølgende i det tværpolitiske diskussionsforum, Stad og Egn, for gennem samtaler om en bevarende lokalplan, at lovliggøre Julijanelund unikke kulturmiljø.

Stad og Egns synspunkter og praktiske planforslag blev fremsendt som et høringssvar, men uden det vakte genklang hos forvaltning, udvalg og byråd i behandlingen af 1.177.

Kommunens forstående retssag blev desværre aflyst i forbindelse med lovliggørelse i kommunens lokalplan 1.177. En retssag, der sandsynligvis ville have sat kommunen og det administrative magtapparat skakmat og udløst en erstatning til beboerne i Julianelund pga. kommunens passivitet og undladelser gennem mange år. For ifølge Danske Lov står retsbegrebet "hævd" hævet over, hvad et byråd måtte have af løse tanker og ideer vedr. byggeriet Julianelund.

Den nu vedtagne lokalplan, er desværre kun et halvhjertet forsøg på, at sikre det originale i bebygelserne. Måske er administrationen og flere i byrådet stadig tonedøve og uden sans for kultur- og lokalhistoriens egen ret. Når de skal bedømme et lokalt kulturmiljø.

