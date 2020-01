Kraftvarmeværket i Helsingør bliver fyret med flis. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør må finde en ny vej for at redde klimaet

Debat Helsingør - 17. januar 2020 kl. 15:02 Af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør kommune har vedtaget en ny klimaplan. Det er glædeligt og godt, at Helsingør lægger en ambitiøs plan for klima og bæredygtighed på bordet. Målsætningen er at være en af landets mest klimavenlige kommuner. Selvom kommunen i et årti har ført en - efter eget udsagn - "aktiv klimapolitik", er der brug for handling på flere områder. Et eksempel er transportområdet, hvor CO2-udledningen fra vejtransport i 2017 var på 65.000 ton, hvilket er 7 procent mere end i 2013, ifølge konsulentfirmaet Rambøll. Følgerne for klima og miljø af en mulig ny krydstogtskaj bør også nøje undersøges. Det er velkendt, at krydstogtsturisme generelt er alt andet end miljøvenlig, især i forhold til partikelforurening.

Det største smertensbarn synes dog nu som før at være fjernvarmen med det ny flisfyrede varmeværk. Flis er på baggrund af en international regneregel på papiret altid "CO2-neutral" for energi-producenten, uanset hvor meget skov der fældes, eller hvor meget CO2 der slippes ud af skorstenen. Biomassen bliver derfor brugt til at sminke officielle klimaregnskaber. Samtidig er det velkendt, at kravene til biomasse brugt i Danmark er for slappe. I Verdens Skove er vi meget enige med den konservative klimaordfører Mette Abildgaard, der til netmediet Altinget har understreget, at den eksisterende frivillige certificeringsordning ikke er tilstrækkelig. Der må simpelthen stilles strengere klima- og biodiversitetskrav til den biomasse, der bruges i Danmark i dag - også i Helsingør.

I et indlæg her i avisen foreslår de to byrådsmedlemmer Helena Jørgensen og Allan Berg Mortensen, at vi allerede nu må begynde arbejdet med at finde en erstatning til flisværket. Det er vi i Verdens Skove enige i. I kommunens egen klimaplan står der faktisk sort på hvidt, hvad Verdens Skove har sagt gennem en årrække: De globale biomasseressourcer "kan komme under pres, hvis biomasse generelt bruges til at fortrænge fossile brændsler". Det virker derfor som et studie i selvmodsigelse, at man i Helsingør har valgt at gøre lige præcis det, gennem at erstatte naturgassen 1 til 1 med biomassen.

Nu kan vi ikke komme udenom, at flisværket er bygget. Klimaplanen giver alligevel anledning til at overveje klimavenlige alternativer som varmepumper. De vurderes af kommunen selv som det "bæredygtige alternativ" på sigt. Arbejdet må begynde nu, hvis Helsingør reelt ønsker at være en Danmarks mest klimavenlige kommuner.