Helsingør ligger tæt på BUPL's anbefalinger

Vores børn skal også have nogle bedre fysiske rammer for leg og læring både indenfor - men også når børnene er ude på legepladsen. Vi vil også arbejde for, at vi får nogle endnu mere fleksible åbningstider, så hårdt prøvede pendlerfamilier får bedre muligheder for at få dagen til at hænge sammen. Sidst men ikke mindst vil vi gerne arbejde for, at få fjernet flere af de bøvlede og centralt fastlagte lukkedage, der gør livet surt for mange familier.