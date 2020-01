Bliver det nu lettere at nedrive bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune ? He ses ejendommen i Lundegade, som er ved at blive revet ned.Foto: Andreas Norrie

Helsingør Kommune ændrer sagsprocedure

Debat Helsingør - 02. januar 2020 kl. 13:49 Af Anders Wilsbech, formand for SF-Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingør: Bliver det nu nemmere at nedrive bevaringsværdige bygninger?

I forlængelse af Lars Bjørn Madsens indlæg i HD 27-12-19, beskriver han igen vigtigheden af at have fokus på de mange bevaringsværdige bygninger i kommunen. Om disse bygninger ligger inden-, udenfor et lokalområde, er sagen i forhold til planloven §14 ligegyldigt. Samlet set er disse bygninger for eftertiden et stort aktiv for kommunen og derved også for borgerne.

Offentligheden lukkes ude På sidste byrådsmøde i december besluttede et flertal i byrådet at delegere kompetencen til at nedlægge et §14 forbud mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning til By-, Land og Miljøudvalget (BLM). I stk. 1 i beslutningsteksten bruges ordet forbud. Men generelt betyder det at BML beslutter og har kompetencen til at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning i alle tilfælde. Beslutningen stemmer i hvert fald ikke overens med det at skabe transparens, borgeroplysning og inddragelse.

BLM-udvalget består af få af byrådets politikere, fordelt i forhold til antal mandater. Grundet antal udvalgsmedlemmer vil ikke alle partier være repræsenteret. Det skaber en snæver, "lukket" sagsbehandling i de vigtige §14 sager overfor borgerne, altså offentligheden. Borgerne kan ikke få adgang til BLM-udvalgets møder. De kan heller ikke ønske at få foretræde for udvalget.

En §14 sag vil normalt altid være i forbindelse med, at en bygherre/investor ønsker at bygge nyt, altså nedrive bevaringsværdige bygninger i den SAVE-kategori de nu ligger i. Aldrig om at renovere eller restaurere disse. Herved opstår der en interessekonflikt som vi har set så mange af de senere år med uheldige følger for eftertiden.

Hvor ligger høringsfasen og klageretten i en sådan sagsbehandling, hvis den aldrig når offentligheden? En §14 sag behøver ikke medføre en lokalplan eller en kommuneplantillæg - ja, det er en rigtig dårlig beslutning og fremtid overfor de bevaringsværdige bygninger - vores kulturarv.

Incitament for vedligeholdelse.

I stedet for at pakke §14 sagerne ned i et udvalg borte for offentligheden, kunne det være en god ide at skabe incitament for, at ejerne vedligeholder og renoverer de bevaringsværdige bygninger som er vores kulturarv. De fredede bygninger betaler i dag ikke ejendomsskat, for at netop disse midler skal bruges til vedligehold. Samme ordning kunne etableres for de bevaringsværdige huse ved f.eks. at blive fritaget for ejendomsskat i en kortere eller længere periode. Denne fritagelse, beløbsmæssigt skal selvfølgelig sættes i forhold til omfanget af vedligeholds- / renoverings udgifter. Der skal også være tilbagebetalingskrav, hvis ejendommen sælges indenfor en årerække. Tidligere havde man samme ordning, hvis ejere havde fået kommunalt tilskud til renovering, f.eks. nyt stråtag eller vinduer. Det skal i hvert fald ikke kunne betale sig at misligholde de gamle bygninger, hvorved en dispensation, for en nedrivningstilladelse nemmere givet, som vi har set eksempler på.

Det var måske i den forbindelse også en ide, at der følges op med påbud om vedligeholdelse, og ikke mindst sanktioner når det ikke sker. Vi skal ikke være bange for her i kommunen at gå i front for bevarelse af vores kulturarv.