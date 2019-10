Har S sagt ja til krydstogtkaj?

Debat:

Avisen har i den senere tid bragt indlæg om en eventuel kaj til krydstogtskibe i Helsingør havn. Den langt overvejende del af disse indlæg har været meget kritiske overfor et sådant kajanlæg. En politisk stillingtagen er også blevet efterlyst. Den 21. oktober kommer der så et indlæg fra viceborgermester Claus Christoffersen på vegne af den socialdemokratiske gruppe i byrådet, der siger, at gruppen ikke har taget stilling. Man afventer resultatet af de bestilte analyser. Med en sådan udmelding har gruppen faktisk sagt ja til kajanlægget. Analyser fra et konsulentfirma er jo som regel bestilt for at få underbygget en beslutning, som et poltiske flertal ønsker. Det ser altså ud til, at socialdemokratiet (S) igen vil køre parløb med de konservative. Det er tankevækkende, at S ikke har erkendt, at krydstogtskibe målt på alle parametre - æstetisk, etisk, turistmæssigt og ikke mindst klimamæssigt - er et misfoster! På venstresiden i byrådet har alene Enhedslisten ved Jørgen Bodilsen sagt fra. Men mon ikke SF, de radikale og Lokaldemokraterne også siger fra?