Tikøb Sognekommunes gamle rådhus i Espergærde. Foto: Allan Nørregaard

Guldbryllup 1. januar

Debat Helsingør - 26. december 2019 kl. 20:08 Af Bent Jeppesen, Rolighedsparken, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Nytårsdag, den 1. januar, kan vi fejre guldbryllup, alle os der bor i Nordsjællands festlige hjørne. Det var en hel anden tid, med dans på Kystens Perle, på hotel Hamlet og på Marienlyst. Svenske gæster valfartede til Helsingør for at more sig....

Men det var det her guldbryllup. De to parter havde hvert sit hus, men nu er det ene hus revet ned. Nu prøver man at samle sig midt i det hele, så der er langt for alle for at komme til guldbrudeparret: Tikøb-Helsingør Kommune. I virkeligheden var der tale om arrangeret tvangsægteskab, hvor den ene part tog føringen overfor den svage part. Og hvad er der tilbage.

Tikøb Kommune var langt fremme med planlægningen af infrastrukturen, så trafikken blev ført udenom de mange små landsbyer. De mange planer ligger i dag i ruiner. I Espergærde var der planer om en forlægning af Mørdrupvej, så landsbyen kunne slippe for den kraftige trafik. Intet er sket siden 1970. I Snekkersten skulle Klostermosevej føres under banerne ned til Strandvejen. Intet er sket siden 1970. Mellem Skibstrup og Saunte skulle Ellekildehavevej i Skibstrup forbindes med Sauntevej langs Hornbækbanen for at aflaste trafikken i Skibstrup og Saunte. Intet er sket siden 1970. Carl Bødker Nielsensvej i Hornbæk skulle føres igennem fra Sauntevej til Hornbækvej for at aflaste trafikken i Hornbæk City. Der er intet sket siden 1970, og specielt Karetmagervej er i dag meget trafikeret og farlig at køre på for cyklister.

Der er helt sikkert mange andre opgaver, der ville være blive løst, hvis tvangsægteskaber ikke var blevet gennemført for 50 år siden. Det er vel også derfor, der ikke er indbudt til guldbryllupsfest

Bent Jeppesen

Rolighedsparken

Espergærde