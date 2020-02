Nye køreplaner for buslinje 803 har givet lavere passagertal.

Glem nu ikke 803 igen

Debat Helsingør - 14. februar 2020 kl. 10:07 Af Jørgen Bodilsen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

By- plan- og miljøudvalget har vedtaget, at der skal laves en større analyse af busdriften i Helsingør. Forhåbentligt med det formål at få busdriften til at fungere bedre.

Movia skal stå for analysen, hvilket kan få os, der benytter 803. til at tvivle på, hvad der kommer ud af analysen. Det var Movia, der fik ændret linje 803 fra 20 minutters interval til 30 minutters interval. Sidst fik de indført et 40 minutters interval på 803. Samtidigt er 803 den bybus, der tidligst går over til en timedrift om eftermiddagen og stopper to timer tidligere om aftenen end andre bybusser. Hvem der har ansvaret for den sidste forringelse, svæver lidt i luften.

Formanden for udvalget Christian Holm Donatzky har svaret, at det skulle gå så hurtigt med ændringerne, at der ikke var tid til at behandle Movias nye køreplaner politisk. Det svæver lidt i luften, hvad hurtigt er og hvem der helt præcis vil påtage sig ansvaret for forringelserne.

I en analyse af busdriften i nævnes det, at de forringelser, der er gennemført, har ført til at bussernes passagerer antal er faldet med 500.000 om året. Her har linje 803 leveret en stor del af det faldende passagerer tal. Det rejser en andet spørgsmål: Hvilken påvirkning af CO2 regnskabet har det betydet ,at 500.000 har opgivet at tage bussen. Måske mere end den reduktion indførelsen af el busser ville medføre.

Samtidigt har udvalget vedtaget,i enighed, at der ikke skal være borger inddragelse i den analysen. Det tror jeg mange, der lige er kommet for sent til en bybus med 40 minutters interval, har en anden mening om..

Men os, der bruger busserne, bør stå sammen og kræve bedre bus betjening i kommunen og komme med vores forslag. Selv har jeg oprettet Facebook siden: " Bedre busdrift for os der benytter 803 " Den vil jeg opfordre alle til at markere synes godt om, og også tryk på del, så vi ikke blevet glemt igen.

Jørgen Bodilsen

Snerlevej, Helsingør

