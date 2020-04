Foto: Kim Rasmussen

Ghettoplanen er i strid med videnskaben, grundloven og internationale konventioner

Debat Helsingør - 02. april 2020 kl. 11:24 Af Bina Aylen Seff, Forperson Kreds Nordsjælland Alternativet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

På byrådsmødet lige før sommerferien afviser næsten samtlige politikere i Helsingør byråd at der skal arbejdes videre med en model for borgerforslag. Argumenterne imod at give borgerne denne mulighed er, at der ikke er nogen afstand mellem borgere og politikere i kommunen. Men et stort flertal af politikere i byrådet har lagt en meget stor afstand til nogle af sine borgere ved at tvinge dem til at fraflytte deres bolig. Et tiltag, der blev åbnet for, da kommunen søgte om at få et område opdelt, så statistikken pludseligt talte for, at den ene del, kom på ghettolisten. Hvorfor ville man det?

Ja, der er en række sociale og økonomiske udfordringer for kommunen, når et område klassificeres som 'udsat', men samtidigt får man nogle værktøjer, som det hedder, så man for eksempel kan tvinge beboere til at flytte. Kommunen har overtaget råderetten - selv om dens investering i det almene byggeri løber op i bare 10% (indskud og husleje udgør de resterende 90%). Helene Toxværd, forperson for Lejernes Landsorganisation udtalte i forbindelse med fremlæggelse af forslaget: "Det nye forslag betyder, at kommunerne reelt kan træffe beslutningerne selv. Boligorganisationerne kommer til at forhandle under trussel om, at hvis de ikke vil være med, så gør kommunen det nok bare alligevel." Kilde: Arbejderen.

I Danmark vil man ikke have parallelsamfund men rapporten, som ghettoplanen bygger på, er "klart i modstrid med virkeligheden", skriver Hans Skifter Andersen, adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. "Rapporten er givetvis blevet lavet for at give regeringens såkaldte kamp mod parallelsamfund et skær af objektivitet. Men den illustrerer i stedet, at regeringens ghettoplan er baseret på uvidenhed og fordomme.", afslutter han sin artikel i Information den 16/4 2019. Et flertal i Folketinget vil altså ikke lytte til videnskaben, men vælger istedet at sætte beboerdemokratiet ud af funktion.

Ghettoplanen er skabt i et forsøg på at forbedre beboersammensætningen, lyder det, og man har udpeget nogle grupper, der er mindre 'ønskværdige': Indvandrere - med en ikke-vestlig baggrund, mennesker med en kort eller ingen uddannelse, arbejdsløse eller ej i uddannelse, lav indkomst samt tidligere kriminelle. Præmissen er uacceptabel, da den stigmatiserer et stort antal mennesker. Stigma var oprindeligt et brændemærke, der synliggjorde en vedtaget abnormalitet for andre, mens det overskyggede alle gode egenskaber.

Nogle advokater anser ghettoplanen som værende diskriminerende, det gør FN også - og ja, det er både racistisk og ekskluderende at bedømme en gruppe beboere alene ud fra deres etnicitet og sociale status. "At bestemte områder i Danmark ved lov kategoriseres som ghettoer, finder FN-komitéen direkte diskriminerende. Ikke mindst fordi kriterierne, der kvalificerer et område som ghetto, blandt andet bygger på andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund." Fagbladet Boligen fra den 28. okt. 2019.

Det er trist, at kommunen har valgt en top-down-tilgang i en sag, der handler om noget så vigtigt for et menneske, som hendes bolig, og spørgsmålet er, om den handler i overensstemmelse med loven: Beboere fra fire boligafdelinger har nu anlagt en sag imod deres kommuner efter at være blevet opsagte. Boligen er ukrænkelig ifølge Grundloven, og den "gælder for alle dele af Danmarks rige" uanset etnicitet eller social status. Kommunens politikere bør ligeledes lytte til borgerne i 'alle dele af Helsingør kommune'.

