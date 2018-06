Det omdiskuterede nye stadion. Foto: Helsingør Kommune

Fy Kurt - for pokker!

Debat Helsingør - 06. juni 2018 kl. 12:26 Af Erik Stubtoft, Snekkersten, medlem af Socialdemokratiet

Debat

Min gode partifælle, Kurt Bannerhoff, der underskriver sig som socialdemokrat, men som måske også i dette tilfælde burde underskrive sig som administrationschef i fodboldklubben F.C. Helsingør, har i et læserbrev skammet to socialdemokratiske byrådsmedlemmer ud med ordene : Fy for pokker. Det er hårde ord i maj!

Årsagen er, at de to, Silas Dreier og Lene Lindberg, har valgt i byrådet at stemme anderledes end den øvrige socialdemokratiske byrådsgruppe i sagen om merudgiften på ca. 25 mio kr. til et nyt stadion.

Selvfølgeligt er det ønskeligt og normalt, at en byrådsgruppe taler med een stemme, så borgerne og de andre politiske partier kan se, hvad partiet mener og vil stå på mål for.

Men det er set før, at et byrådsmedlem ønsker at markere et andet standpunkt end gruppens. Venstre, Konservative og Socialdemokratiet i Helsingør Byråd har oplevet det - fra medlemmer, som ellers på alle andre sager var med partiet og sloges sammen med deres byrådsgruppe og deres parti om vælgernes gunst. I det aktuelle tilfælde er det vigtigt at se på, hvad et politisk parti som Socialdemokratiet er - og hvordan det fungerer.

Socialdemokratiet består af et antal medlemmer, som bestemt ikke kan/skal være enige om alt, hvad et parti skal mene noget om. Det tror jeg også gælder sagen om det nye stadion. Der var nok en del medlemmer, der før det seneste valg også mente, at 57 millioner kroner var for meget at betale for et nyt stadion. Men den socialdemokratiske byrådsgruppe fik alligevel på flere medlemsmøder, generalforsamlinger mv. opbakning til at støtte projektet med de 57 millioner kroner.

Ved valget i november opstillede Socialdemokratiet blandt andet Silas Dreier og Lene Lindberg som kandidater til byrådet. Begge vel vidende, at Socialdemokratiet havde sagt ja til et stadionprojekt til 57 mio kr. - og vel vidende, at omend de kunne være uenige i den beslutning, så var det altså partiets politik at støtte projektet til 57 mio kr.

De to nævnte kandidater blev valgt som nye byrådsmedlemmer. Betyder det så, at de to skal være enige i alt, hvad Socialdemokratiet i de seneste valgperioder har sagt ja til. Nej. Men det betyder, at det forventes, at de accepterer de beslutninger, som er taget af partiets ledelse og tidligere byrådsgrupper.

Omvendt må partiets ledelse og de genvalgte ("gamle") byrådsmedlemmer også være indstillet på, at partiets medlemmer og vælgerne har ønsket se nyt blod - og måske også nye synspunkter og meninger, måske også på stadionsagen.

Det er her, jeg ser et principelt dilemma for Socialdemokratiet. Vi har jo ikke indført sindelags- eller meningkontrol. Vi har heller ikke kunnet finde løsninger på at vide, hvordan fremtiden ser ud. Vi har slet ikke kunne forudse, hvordan økonomien for et stadionprojekt vil udarte sig.

Hvis de to byrådsmedlemmer lod sig vælge til at sige ja til et projekt til 57 mio kr. Kan det vel være problematisk, at de nu skal sige ja til et projekt til mere end 80 mio kr. Betyder det ikke noget, hvad de to byrådsmedlemmer mener? Betyder det heller ikke noget, hvad de to`s bagland mener? Hvad deres vælgere siger? Det mener de jo altså selv det gør - og handlede derudfra.

De to har åbenbart set dette som et troværdighedsproblem for dem selv - måske også for partiet. Skal de så skammes ud med et Fy for Pokker? Måske bør du, Kurt, rette kanonen i en anden retning?

