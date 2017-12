Lukningen af Helsingør Hospital så mange år før byggeriet af et nyt supersygehus fremstår mere og mere som en fejl, mener læserne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fra supersygehus til skandalesygehus? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra supersygehus til skandalesygehus?

Debat Helsingør - 27. december 2017 kl. 20:10 Af Jørgen E. Hansen og Erik Stubtoft, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Det ser ud til, at det nye store Supersygehus ved Hillerød starter med at blive noget af en skandale. Forudsætningerne er i hvert fald åbenlyse. Det afsatte beløb fra Staten er allerede for lille og der kommer ikke flere penge til formålet. Så det hele starter med nedskæringer i forhold til det lovede:

Duften af nylavet mad til patienterne bliver der ikke noget af for storkøkkenet er allerede sparet ud af planen. De dejlige enkeltværelser er forsvundet og blevet ofre for besparelser. Den hurtige offentlige togforbindelse er lige så stille gledet ud af projektet. Den mest moderne helbredsteknik til læger og sygeplejersker ser nok aldrig at se dagens lys mv.mv.

Oven i det kommer så meldingen om, at den byggegrund der blev anset for mest fordelagtig af alle, er en tidligere mosegrund. Så hvis det går rigtigt til skal der bruges millioner af kroner til at sikre stabiliteten og sikkerheden for hospitalets kommende brugere.

Ærlig talt. Hvad skal vi som borgere, som er potentielle kommende patienter mon gøre - og hvad skal politikerne som er de ansvarlige for projektet gøre? Eller rettere: Hvad skal vi tænke om det?

Vi kan læsse noget/meget af ansvaret over på en tidligere regionsformand og hendes medløbere. Men er det nok? En del af de politikere som sad i det tidligere regionsråd sidder også i det kommende regionsråd og de sidste skal gøre projektet færdigt, så det står klar i 2021, 2222, 2223 eller hvornår det bliver.

Desværre er det for sent at ønske Helsingør Sygehus bevaret - og dødsdommen er allerede afsagt over sygehusene i Hillerød og Frederikssund. Så det vil være skønne spildte kræfter at arbejde for bevarelsen af de tre sygehuse og så droppe supersygehuset, som alligevel ikke bliver så super, at det gør noget.

Løsningen ligger på et andet plan: Der skal sikres reelle sundhedshuse de nødvendige 2-3-4 steder i regionen. Ikke plasterklinikker som i Helsingørs nuværende sundhedshus, men sundhedshuse der kan klare de opgaver, som det er rimeligt, når borgerne bliver syge eller kommer ud for uheld.

For Helsingørs vedkommende er vi tilsyneladende godt på vej til at få en sundhedsklinik med mange funktioner. Men for det første går der nok 4-5 år før det står færdigt. For det andet så bliver det nok ikke så ambitiøst et sundhedshus som vi ønsker det med mange funktioner døgnet rundt - thi pengene som regionen skal bidrage med, skal nok vise sig at blive kanaliseret til dækning af den resterende drøm om et supersygehus.

Så hvad gør vi borgere? Lader vi stå til og orker ikke mere? Samler vi os i protest med krav om enten et optimalt supersygehus eller 3-4 supersundhedsklinikker fordelt i regionen? Eller sætter vi skarp fokus på vore regionale og lokale politikere med krav om, at nu må de sku tage affære og ikke lade sig kyse af embedsmændene og regnearkene.