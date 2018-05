Forvaltning efter forgodtbefindende

En mor skrev for nyligt til mig: »Jeg oplever, at det ikke er vores børns handicap der ødelægger os forældre. Det er desværre alle kampene med det system der skulle hjælpe og støtte os, der ender med at ødelægge vores helbred og på sigt vores tilknytning til arbejdsmarkedet. Når vi forældre presses, er det sværere for os at hjælpe vores børn. Børn med handicap kan, med den rigtige støtte, vokse op og bidrage til samfundet. F.eks. er nogle mennesker med autisme i stand til at løse højt specialiserede arbejdsopgaver. Det er dårlig samfundsøkonomi på alle mulige måder, at spare på hjælpen til forældrene.«