Forsyning Helsingør på vej mod verdensmål

Debat Helsingør - 07. august 2019 kl. 09:57 Af Thomas Hag, presse- og kommunikationsansvarlig, Forsyning Helsingør

I lørdagens avis 3. august efterlyser Jørgen Busch (herefter JB) fremtidsplanerne for Forsyning Helsingør på en række konkrete områder. Vi er glade for opmærksomheden om vores planer og vil gerne tilføje lidt perspektiv på, hvordan vi arbejder med at udvikle forsyningsområdet.

I Forsyning Helsingør har vi en ejerstrategi - formuleret af Byrådet - og dermed godkendt af lokalpolitikerne. I strategien bliver den overordnede retning sat for vores virksomhed - også inden for konkrete områder. Strategien kan findes på vores hjemmeside, og deri kan man blandt andet læse, at FN's verdensmål skal være retningsgivende for vores arbejde.

Hvordan vi konkret støtter op om målene, og hvordan vi arbejder med det i dagligdagen kan JB og andre også læse mere om i vores nye Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018, der findes på vores hjemmeside. I beretningen fremgår det klart, hvilke rammer og strategier, vi har inden for de enkelte områder. Fx kan man læse, hvordan vores arbejde med klima og grøn omstilling (mål 7) understøtter opfyldelsen af ambitionerne i kommunens egen klimahandlingsplan. Man kan også læse, hvordan arbejdet med at minimere risikoen for oversvømmelser som følge af fremtidens monsterregn (mål 13) koordineres i et tæt samarbejde med kommunen, og at rammerne er defineret i den eksisterende Spildevandsplan 2012 - 2026. Eller man kan fx læse, at vi er på vej med udvidet sortering og et helt nyt indsamlingssystem for husholdningsaffald (mål 11 og 12). En service, der er politisk besluttet lokalt, og som udrulles i løbet af de næste par år, så vi kan nå målet om, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.

Så vi har masser af planer og strategier, og der er god mulighed for JB og andre til at se, hvor Forsyning Helsingør er på vej hen ved at gå ind på vores hjemmeside www.fh.dk.